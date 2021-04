Szlávik doktor szerint "sokkal-sokkal több oltást kell beadni" ahhoz, hogy hátradőlhessünk

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Milyen nagyot változtat egy mondat jelentésén, ha kihagyunk belőle egy szót, morfondíroztam az MTI-ben 13:22-es keltezéssel megjelent "Koronavírus - Szlávik: 2,5 millió ember beoltása megváltoztathatja a járvány lefolyását" hírének olvastán, melynek egyből az első mondatából kiderült, hogy Szlávik valójában azt mondta, "2,5 millió ember beoltását követően lehet arra számítani, hogy a beoltott tömeg valamennyire [kiemelés tőlem - akiraly] megváltoztathatja a koronavírus-járvány lefolyását".

A hír második mondatából az is kiderül, hogy Szlávik szerint valójában "ahhoz, hogy hátradőljünk, sokkal-sokkal több oltást kell beadni", majd arról beszélt, hogy a nyájimmunitáshoz még a korábbi, kevésbé fertőző vírusvariáns esetén is a lakosság 60-70 százalékának kéne imunisnak lennie a vírusra, az új variánsok esetén pedig ez a szám még magasabb is.

Szlávik abban is óvatosan nyilatkozott, hogy tetőzik-e a járvány. Mint mondta, az elmúlt napokban is sok volt az új fertőzött, és még mindig nagyon sok a halálos áldozat. Szerinte talán a héten kiderülhet, hogy ez már a tetőzés, vagy még tovább romlik a járványhelyzet. (Via MTI)