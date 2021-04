A bombázásoktól az olimpiáig meséli el a menekült sportolók történetét ez a videó

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága egy mindössze egy perces videóban mutatja be azt az utat, amit egy élsportolónak be kell járnia az Olimpián való indulásig akkor, ha menekült. A címe is ez: Az Utazás.

Ez egy elképzelt történet, de számos hasonló életútról számolt be az a 60 sportoló, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság menekült sportolóknak szóló ösztöndíjában részesül. Ketten közülük részt is vetteka film munkálataiban.

Rose Nathike Lokonyen volt az első zászlóvivője a barzil olimpián a történelem során először induló menekült csapatnak. Ő dél-szudánból kényszerült elmenekülni a családjával, amikor a törzsi háború elviselhetetlenné tette az életüket. Egy kenyai menekülttáborban figyeltek fel rá. Most már nairobiban él és egy táborban élő sportolókat edz. A videó kapcsán azt mondta,