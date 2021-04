A nemi erőszak miatt elítélt Harvey Weinstein fellebbezést nyújtott be

Az amerikai filmproducer ügyvédei adták be a fellebbezést, több mint egy évvel azután, hogy 2020 februárjában Weinsteint nemi erőszak és szexuális zaklatás miatt 23 év börtönbüntetésre ítélték. Hollywood egyik legbefolyásosabb embereként évekig erőszakolt és zaklatott nőket, majd vette rá őket arra, hogy hallgassanak róla. Következetesen tagadta, hogy bármi ilyesmit tett volna.

A BBC cikkében úgy fogalmaz, hogy Weinstein megfogadta, hogy tisztázza a nevét, ezért nyújtott be most fellebbezést a New Yorki Legfelsőbb Bíróságon. Ügyvédei azzal érvelnek, hogy az ügyét tárgyaló bíró az eljárás során több olyan hibát is vétett, ami miatt szerintük Weinstein nem kapta meg fair tárgyalás lehetőségét.

Börtönbüntetése februári megkezdése után pár hónappal Weinsteint hat újabb esetben vádolták meg szexuális erőszakkal. Az újabb vádak szerint három alkalommal orális szexre kényszerítette, három alkalommal pedig megerőszakolta áldozatait, még 2004 és 2010 között, Beverly Hillsben.

(BBC)