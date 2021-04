Kovács Ákos: Józan észt is semmibe vevő eszmék törnek előre, tönkreteszik azt, aki mást merészel gondolni

Kovács Ákos saját vlogján számolt be arról, hogyan érintette a koronavírus: elmondása szerint volt „egy-két fulladásos halálközeli élménye”. A kérdezz-felelek-videóban stúdiójában ülve nemcsak a járványról, hanem arról is beszélt, hogy szerinte amiben sokáig éltünk, az egy orwelli világ, de „a világ most ha lehet, még orwellibb abban a tekintetben, hogy egészen elképesztő, a józan észt és a történelmi tapasztalatot és a biológiai tudásunkat is semmibe vevő eszmék törnek előre, ellentmondást nem tűrően lépnek fel, tönkreteszik azt, aki mást merészel gondolni arról, amiről ők nagyon határozottan gondolkodnak valamit, amit – ha még létezik ez a fogalom –, normális emberek gyakran őrültségnek is tarthatnak, hogy egy példát mondjak, kell-e gyerekeknek mondjuk nemváltó műtétet engedélyezni, akár csak az egyik, vagy mindkét szülő beleegyezésével, de Amerikában már egy szülő beleegyezésével is lehet, tehát orwellibb a helyzet most, mint korábban volt”.

Aztán a biztonság kedvéért hozzátette, hogy ezt általában a világhelyzetre érti, „mielőtt félreértés lenne”.