Tele van a Szent Ferenc Kórház poszt-Covid részlege

Toldy-Schedel Emil, a budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója az Inforádiónak azt mondta, teltház van a koronavírusos betegek rehabilitációját végző osztályon. A múlt héten indult az ambulás rehabilitáció, amit részben otthoni, részben kórházi ellátás keretén belül végeznek - írja a 24.hu.

A főigazgató szerint most egyértelműen több a fiatal, és a tüneteik is sokkal összetettebbek. Azt mondta, főleg ízlelés- és szaglászavarok, fulladás, köhögés, ízületi- és izomfájdalmak, szívproblémák nehezítik a covid után felépült betegek életét. Ezek mellett újonnan kialakult cukorbetegség és pszichés zavarok is jelentkeznek. Azoknál, akik nem kórházban gyógyultak fel a betegségből, gyakran hetekkel később jelentkeznek a tünetek, főleg a mentális zavarok.

Míg korábban a betegek „csak„ 10-15 százalékánál észlelték a poszt-Covid szindrómát, most ez az arány már inkább 30 százalék körüli.