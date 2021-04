Demeter Szilárd tervének megfelelően az A38-ra költözik a Petőfi TV és Rádió

A Telex egy kiszivárgott belső levelezés alapján azt írja, hogy létrejön egy Petőfi Könnyűzenei Központ, ami négy igazgatóságból fog állni, és az egészet Horváth László, a Fonó vezetője fogja irányítani. A négy igazgatóság vezetői:

Dénes Adél az operatív igazgatóságnak megfelelő Hangfoglaló Irodát, Andrásik Remó az oktatást, Kresz László a pályázatokat fogja vezetni, a tartalomkezelés vezetője még nincs meg.

A lap szerint kiderült az is, hogy a Petőfi TV után a Rádió is az A38 hajóra költözik. Hogy a jövőben így mennyire tud koncerthelyszínként működni a hajó, miközben sorra zárnak be vagy kénytelenek költözni az élő zenére alkalmas helyszínek, az nyitott kérdés.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A levél szerint Demeter az tervezi, hogy 3000 fős rendezvényhelyszínt alakítanak ki, lesz kiállítóterem, például egy Rockmúzeum, próbatermeket, közösségi tereket és társművészeti helyeket alakítanak ki, és középtávú tervként szerepel az A38 Hajó Hajógyári-szigethez való költöztetése, ha ez kivitelezhető.

Érdemes tudni, hogy hét éve Demeter Szilárd basszusgitárosként maga is fellépett az A38 hajón a Longstep nevű zenekarával, így sikerült:

A pályáztatással kapcsolatban a Petőfi Irodalmi Ügynökség (PIÜ) és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) fog közösen egyeztetni. (Telex)