Gyermekpornográfia miatt emelt vádat az ügyészség Fohsz Tivadar egykori politikus ellen

Az ügyészség vádat emelt a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, mert az egykori politikus pornográf felvételt tartott nevelt lányáról, amit még évekkel korábban, az általa titokban felszerelt kamerák rögzítettek a közös otthonukban, írja a hvg.hu.

Fohszot csak a felvételek tartásával vádolták meg, azok készítésével nem, pedig a vádiratban arról írnak, hogy a kamerákat is ő szerelte fel, és a felvételeket is ő vágta meg. A készítésért jóval súlyosabb büntetést is kaphatna a felfüggesztettnél, amit az ügyészség indítványozott.

Fohsz Tivadar Fotó: Rákosmente TV/YouTube

Fohsz még 2011-ben, a feleségével és 16 éves nevelt lányával élt együtt budapesti otthonukban, ahol felesége és nevelt lánya tudta nélkül szerelt fel kamerákat több helyiségben is. Ezek a kamerák több olyan pornográf jellegű felvételt is rögzítettek, amelyeken Fohsz nevelt lánya volt látható. Fohsz a felvételeket megvágta, a videót pedig egy külön adathordozón rögzítette.

2020 szeptemberében a Blikknek Fohsz azt mondta, nevelt lánya „tíz évvel az álltólagos esetek után” feljelentette és azt állította, hozzányúlt és molesztálta őt, a feljelentés előtt pedig a felesége „anyagi követelésekkel lépett fel” Fohsszal szemben. A lapnak akkor azt mondta, nem igaz, hogy a család tudta nélkül kamerázta be a lakást, amit 2008-ban vásárolt, a kamerákat „biztonságtechnikai szakemberek” javaslatára telepítette, és „a kamerák legutolsó felvételeit mindig felülírta néhány nap után a legfrissebb felvétel”. Fohsz azt mondta, nem tudott arról, hogy lányáról intim felvételek készültek, ő csak a hatóságnál látott róla „olyan felvételeket, ahol ő ruhátlanul van a lakásban vagy a házon kívül”.

A lapnak ezen kívül beszélt arról is, hogy Horvátországban is zajlik ellene büntetőeljárás, amiért felvételeket készített naturista kempingekben. „Alapvető dolog, hogy a naturista strandokon más beleegyezése nélkül nem lehet felvételt készíteni. Itt viszont a mi gyerekeink egyértelmű, hogy a mi beleegyezésünket bírták, az a kislány, akit vittünk magunkkal, ő meg a szülők beleegyezését bírta, hisz azok a szülők tudták, hogy mi hova megyünk” – mondta Fohsz a Blikknek.

Az egykori fideszes alpolgármester ellen az illetékes kerületi ügyészség gyermekponográfia miatt emelt vádat, és indítványozták, hogy a bíróság börtönbüntetést szabjon ki, amelynek végrehajtását próbaidőre függessze fel. Emellett azt is indítványozták, hogy minden olyan foglalkozástól eltiltsák, ahol 18. életévét be nem töltött személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhet.