Rendelj még egyet-kettőt, így szűnik meg 2,5 hónap múlva az ingyenes aliexpresszezés, vagyis a pár eurós dolgok rendelgetése Kínából

Bár a lelke mélyén mindenki tudta, hogy nem lehet fenntartható dolog, hogy az ember ingyenes szállítással rendelhet 0,3-1-2-5 eurós árukat Kínából, a magyar bolti árak töredékéért, az Aliexpressnek és hasonló online áruházaknak igen népes hazai rajongótábora alakult ki. (Én például 0,5-1,5 eurós horgászcsalikban utazom.)



Azt egy ideje már tudni lehetett, hogy július elsejével alapvető változások jönnek, egy uniós előírás szerint ugyanis ezen a napon szűnik meg a 22 eurósnál olcsóbb, EU-n kívüli országból érkező áruk áfamentessége. Ma azonban az is kiderült, hogy Magyarországon ez pontosan mivel is fog járni.

Az értékhatárt el nem érő kisebb megrendelések esetében eddig úgy nézett ki az ügymenet, hogy az ember megrendelte, majd pár hét vagy hónap múlva kihozta a postás vagy átvehette a postán, egyéb teendő vagy fizetnivaló nem volt.

Július elsejétől minden beérkező árut automatikus vámeljárásnak vetnek alá - derül ki a Telex cikkéből. A pár centeset is. Ennek a vámolásnak eleve lesz egy kötelező díja, aminek az összegét még nem árulták el, csak annyit, hogy a cucc értéke szerint sávosan emelkedik. Az automatikus vámolás során a csomagon jelzett értékre mindenképpen ráteszik az áfát. 150 eurós értékhatár felett pedig a vámot is. Alkoholtartalmú termékek, parfümök, kölnivizek és dohánytermékeket esetében nincs vámmentesség, vagyis ezeknél a legkisebb megrendelés is vámkötetes.

Mindez azt jelenti, hogy a filléres cuccok rendelgetésének jövője alapvetően azon múlik, mekkora lesz a vámügynöki szolgáltatás díja. Az ilyen kínai áruk ugyanis jellemzően annyival olcsóbbak a hazai boltokban kaphatóknál, hogy még áfával együtt is versenyképes marad az áruk. Az azonban nagyon nem mindegy, hogy egy 3 eurós izére az áfán felül 30, 300 vagy 3000 forintot tesznek-e rá.

A kínai kereskedőket sem kell persze félteni, ha az uniós szabályok változása érzékenyen érinti őket, várhatóan kitalálnak valamit, mondjuk az európai raktárakon keresztüli szállítást.

A várható szolgáltatási díjról megkérdeztem a Postát, ha válaszoltak óriásit frissítek.