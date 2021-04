Egy hét alatt csaknem az összes felnőttet beoltották Bhutánban

Március 27-én adták be az első oltást az apró himalájai királyságban. Nem azért, mert addig nem volt vakcina az országban, hanem azért, mert buddhista szerzetesek azt mondták, akkor a legalkalmasabb. A 800 ezer fős Bhután Indiától kapott AstraZeneca adagokat, amelyek már januárban rendelkezésre álltak, ám a Zhung Dratshang nevű szerzetestanács szerint akkor nem volt kedvező a csillagok állása, jobbnak látták két hónapot várni. Az is fontos volt, hogy ha eljön az idő, egy nő adja be az első oltást egy másik nőnek úgy, hogy mindketten a majom valamelyik évében születettek legyenek.

Ehhez a nem épp tudományos alapokon nyugvó oltási tervhez képest egészen megdöbbentő lehet, hogy mostanra Bhután az egyik legnagyobb arányban átoltott ország.

Egy buddhista szerzetes kapja meg az oltását Dzsigme Keszar Namgyal Vangcsuk butháni király portréja előtt. Fotó: UPASANA DAHAL/AFP

Mire a csillagok állása és a majom évében született nők megteremtették az oltások feltételét, az ország annyira izgalomba jött, hogy egy hét alatt 470 ezren járultak el a király portréival díszített oltópontokra. Eleve az volt a terv, hogy először a felnőtteket (néhány speciális egészségügyi problémával küzdők kivételével) oltsák be, de ez a szám így is meghaladja a lakosság 60 százalékát.

Ez péntekig Bhutánon kívül csak a Seychelles-szigeteken, Izrael és az Egyesült Arab Emírségekben sikerült. (Aljazeera)