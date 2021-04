A járvány óta nehezebb elérni az adományozókat, és kevesebben önkénteskednek

A részben adomángyűjtésre támaszkodó civil szervezetek is érzik a koronavírus-járvány hatásait, derül ki az SOS Gyermekfalvak februári felméréséből, amit az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagjai közt végeztek. Ezek a szervezetek szigorú etikai kódex mellett gyűjtik az adományokat, és felerészben töltötték ki a kérdőívet.

A járvány a válaszadó szervezetek 70 százalékánál okozott valamilyen nehézséget az adománygyűjtés során. A legnagyobb problémát az jelenti számukra, hogy a személyes találkozók és rendezvények hiányában nehezebb elérniük a potenciális támogatókat.

Majdnem minden második szervezet jelezte, hogy a járvány óta kevesebben jelentkeznek önkéntesnek, emiatt nőttek a költségeik is. Abban viszont megoszlanak a vélemények, hogy a járvány mennyiben befolyásolta az adakozási kedvet. 40 százalékban azt mondtak, többet, míg 35 százalékban azt, hogy kevesebben adakoztak a járvány kezdete óta.

Önkéntes egy nappali melegedőben Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„Ha egy szervezet nagy mértékben csak önkéntesekre támaszkodik, könnyen előfordulhat, hogy jelen esetben ellehetetlenül. Épp ezért kell minden tevékenység ellátását betervezni a költségvetésbe, és csak abban az esetben helyettesíteni önkéntes munkával, ha az rendelkezésre áll. Ez pedig értelemszerűen a tartós pénzbeli támogatás irányába viszi el a hangsúlyt a tárgyi és önkéntes felajánlások helyett. A felajánlók ritkán gondolnak bele abba, hogy a tárgyi adományok a civilek oldalán milyen extra feladatokat eredményeznek, hány ember bevonását eredményezik. Ezek a dolgozók az esetek jelentős többségében alkalmazottak, hiszen nem lehet egy állandó működést önkéntesekre alapozva hatékonyan fenntartani” - idézik Romet-Balla Ágnest, az SOS Gyermekfalvak adománygyűjtési igazgatóját a szervezet közleményében.

Tízből négy szervezet eleve nem szívesen fogad tárgyi adományokat, a rendszeres pénzbeli támogatást tartják a legnagyobb segítségnek. Most az adományok fertőtlenítése, tisztítása további nehézségeket jelent az amúgy is bonyolult tárolás, válogatás és szállítás mellett. A szervezetek 35 százaléka jelezte, hogy bizonyos tárgyakat most egyáltalán nem fogadnak, leginkább ruhákat és bútorokat.

Ha mégis tárgyi adományokról van szó, a digitális eszközök, a fertőtlenítőszerek, az irodaszerek, a tartós élelmiszerek és az egészségügyi termékek jelentik a legnagyobb segítséget.