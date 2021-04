A Pfizer elnöke szerint ősszel már újra normális lesz az életünk

Nagyinterjút adott az olasz Corriere della Serának a Pfizer elnök-vezérigazgatója, Albert Bourla. A görög származású egykori állatorvos úgy véli, az élet őszre visszatér a normális kerékvágásba, és a covid hamarosan ugyanolyan része lesz a mindennapjainknak, mint az influenza. Viszont most úgy tűnik, szükség lehet a Pfizerből is egy harmadik, emlékeztető oltásra.

Bourla nem vállalkozott rá, hogy megjósolja, mikorra lesz beoltva egész Európa, mondván, nem nyilatkozna más gyógyszergyárak nevében, de azt mondta, a következő hetekben drasztikusan növelik az Európába érkező szállítmányok számát. A második negyedévben 250 millió dózis biztosan várható, talán még több is. Hozzátette, hogy persze mindig van, hogy beüt valami gikszer, ahogy azt más gyártóknál tapasztalhattuk, de ő egyelőre optimista.

Albert Bourla a Pfizer michigani telepén beszél 2021. február 19-én. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az elnök szerint egyáltalán nem irreális elképzelés, hogy hamarosan újra normális lesz az életünk.

Példaként Izraelt hozta föl, úgy véli, az ottani történések reményt adhatnak. Izrael azért is fontos számukra, mert ott csak Pfizerrel oltottak. A dél-afrikai variánsról azt mondta, most ért véget egy kísérletük, melyet 46 ezer fős mintán végeztek, 800 résztvevő dél-afrikai volt. A vakcina az esetükben is hatékonynak bizonyult.

Bourla úgy gondolja, nem kell attól tartani, hogy soha nem ér véget a járvány. Az a félelem, hogy újabb és újabb variánsok jelennek meg, természetesen reális, de úgy gondolja, sikerül kontroll alatt tartani a koronavírust. Hozzátette, nem az optimizmus beszél belőle, ő csupán az adatokat nézi. Az RNS-alapú technológia pedig lehetővé teszi, hogy gyorsan alkalmazkodjanak az új helyzetekhez. Szerinte az alapján, ahogy most állnak a dolgok, a covid hamarosan olyan lesz, mint az influenza, és az élet visszatér a normális kerékvágásba.

A kérdésre, hogy meddig nyújt védelmet a vakcina, azt felelte, jelenleg olyan adatok állnak rendelkezésükre, hogy mekkora a védettség hat hónap után, ezek az eredmények pedig nagyon megnyugtatóak. Nem ugyanolyan jó a védettség hat, mint két hónap után, de még mindig 80 százalék felett marad.

Viszont úgy tűnik, szükség lesz egy harmadik emlékeztető oltásra is.

De ezt biztosan csak az adatok elemzése után jelentheti ki.

Bourla azt mondta, az európai szállítások szigorú rend szerint zajlanak, melyről hetente egyeztetnek az Unióval. A kérdésre, hogy mivel magyarázza, hogy Európában döcögősebben megy az oltás, mint Nagy-Britanniában vagy az Egyesült Államokban, azt felelte, a szomszéd kertje mindig zöldebb. A problémát abban látja, hogy nem minden szállító tudta tartani, amit ígért, de most már minden gyártó felpörgette a termelést, így reméli, nem lesz több megtorpanás.

Bourla beszámolt arról is, hogy rendszeresen beszél az Európai Bizottság magas rangú tisztviselőivel, köztük Ursula von der Leyennel, de az unió államainak egyes vezetőivel is konzultált már.