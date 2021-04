Drón dobott robbanószert egy amerikai katonai bázisra Irakban, a kurdisztáni Erbil reptere mellett. A robbanás emberáldozatot nem követelt, csak egy épület gyulladt ki.

Szíriából visszavont amerikai katonák harcjárműve Erbilen áthaladóban. Fotó: YUNUS KELES/Anadolu Agency via AFP

A támadás annyiban érdekes, hogy bár a bázist rakétacsapások korábban is érték, most először támadták drónnal. Hogy kik, azt még nem tudni, egyelőre egy szervezet se vállalta magára az akciót. (Via MTI)