Senki se érti a kanadai olimpiai csapat formaruháját

Nem könnyű az olimpiai formaruhák tervezőinek: minden kollekció indokolatlanul nagy figyelmet kap, és rengeteg hirtelen előbújt szakértő értékeli a mukájukat. A kanadai csapat olimpiai szettjének egyik darabja azonban még ebben a teljesen megőrült, koronavírusos világban is minden szempontból érthetetlen és megmagyarázhatatlan.

A festékkel összefújkált farmerdzseki elvileg laza, fiatalos, és Tokió értékeit, a street artot, a street fashiont próbálja visszaadni. Így néz ki.

A design egyébként nem annyira friss, augusztusban mutatták be, csak most, hogy újra előkerült, hogy mi lesz a járványhelyzetben az olimpiával. Na meg azért, mert kijött az amerikaiak kollekciója is, amit Ralph Lauren tervezett, és ahogy az megjósolható volt, tökéletes lett.

A magyar sportolók szerencsésebbek, mint a kanadaiak: a NUBU ruháit viselik majd a tokiói olimpián.

Fotó: NUBU

(Guardian)