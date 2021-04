A saját gyerekeiről készített pedofil felvételeket egy solti férfi

Az ügyészség szerint továbbra is indokolt annak a solti férfinak a letartóztatása, akit a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szexuális erőszakkal, gyermekpornográfiával és kiskorú veszélyeztetésével vádol.

A vádirati szerint a férfi a solti otthonában 2017 novemberétől 2019 nyaráig a nála láthatáson lévő kiskorú leánygyermekei előtt a párjával többször szexelt, de máskor az egyik gyerekével folytatott szexuális cselekményt, amiről videófelvételt is készített, illetve többször is készített olyan képeket a gyerekeiről, amik pornográf módon ábrázolták őket. A felvételeket egy internetes alkalmazáson keresztül másnak is elküldte.

A Kecskeméti Törvényszék a férfi vádemelést követően fenntartott letartóztatásának az indokoltságát felülvizsgálta és azt továbbra is fenntartotta. A törvényszék végzése ellen a férfi jelentett be fellebbezést.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a másodfokú átiratában egyetértett a törvényszék álláspontjával, miszerint a vád tárgyát képező bűncselekmények magas büntetési tételére figyelemmel, amely 5 évtől 25 évig terjedő szabadságvesztés, a férfi a bíróság számára elérhetetlenné válna, így különösen megszökne vagy elrejtőzne, ezért továbbra is indokolt vele szemben a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazása. A fellebbezésről a Szegedi Ítélőtábla dönt. (Ügyészség)