Minden idők legdrágább tévés produkciója lesz a Gyűrűk ura sorozat

A Hollywood Reporter cikke szerint a Gyűrűk ura sorozat első évada 465 millió dollárból készülhet el. Az Amazon által tervezett sorozat így a legdrágább tévés sorozat lehet valaha. A korábbi becslések is jelentős összegekről szóltak, de akkor még arról volt szó, hogy több évad együtt kerülhet majd 500 millió dollárba.

A mostani költségvetésről a forgatás helyszínéül szolgáló Új-Zéland turisztikai minisztere, Stuart Nash számolt be, nem meglepő módon elég lelkesen. A kormányzati dokumentumokból kiderült az is, hogy az Amazon öt évadot tervez forgatni Tolkien legendás könyve alapján, és felmerült esetleges kiegészítő, előzménysorozatok lehetősége is.

Csak összehasonlításképpen, a szintén elég drága Trónok harcának egy-egy évadát maximum 100 millió dollárból forgatta a HBO. A költségek sokat változtak az idő előrehaladtával: míg az első évad egy-egy epizódja hatmillió dollárba került, az utolsó, nyolcadik évadra ez felment 15 millió dollárra.

A Hollywood Reporter ugyanakkor megjegyzi, hogy a Gyűrűk ura forgatására költött gigantikus összegben bőven vannak olyan tényezők, melyek a későbbi évadokban már nem fognak jelentkezni: komoly összegből építenek most díszleteket, melyek minden évadban használhatóak lesznek, és sokba kerültek a jogdíjak is, melyeket szintén az elején kell csak egyszer megvenni.

Az Amazon beruházása után jelentős adóvisszatérítés is jár majd a cégnek, mintegy 114 millió dollár értékben. Mint a lap írja, ez okozott vitákat Új-Zélandon, mivel az állam gyakorlatilag ezzel támogatja a sorozat forgatását, és egy kormányzati anyag kockázatosnak is ítélte a forgatást, mivel nem volt felső határa, hogy az Amazon mennyit költ majd, és így mennyivel kell majd beszálljon az állam. Ugyanakkor voltak, akik azzal érveltek, hogy a forgatás fel fogja majd pörgetni a helyi filmipart is, és komoly turistavonzó hatása is lesz a sorozatnak.

A beharangozó szerint a Gyűrűk ura sorozat Középfölde másodkorának idején játszódik majd, a királyságok alapításának idején, azaz évezredekkel korábban, mint amit a Hobbitból és a Gyűrűk ura könyvekből ismerünk. A tervek szerint a sorozat első részét még akár idén bemutathatják.