Valakinek egy ágyékkötő, valakinek egy cicanadrág, valakinek egy meleg, sárga pulcsi jelenti az életet

„Utálom a ruhákat. Szörnyűek. Sokkal jobb teljesen meztelennek lenni. Elképzelni sem tudom, hogy reggel melltartót vegyek fel”

– mondja a Worn Stories (Ruhákba szőtt történeteink) című netflixes sorozat első részben Diane, egy ötvenes nő, aki egy nudista kommunában él a párjával. Merész dolog meztelen emberekkel indítani egy ruhákról szóló dokusorozatot, amiben hétköznapi, sokszor pedig nagyon nem hétköznapi embereket, pontosabban egy-egy ruhadarabjukhoz fűződő viszonyukat ismerhetjük meg. De működik, mert bár az említett nudista pár a legtöbbször tényleg csak szandált és papucsot visel, és a kommuna éttermébe is meztelenül járnak, végül kiderül, hogy a férfi a mai napig őrzi azt a pólót, amit azon a munkahelyén viselt, ahol megismerte a párját.

Ahogy őrzi a drogtúladagolásban elhunyt fia kapucnis pulóverét az apa, aki halott fia szellemével próbál kommunikálni, ahogy őrzi a nagyanyja által varrt piros selyemnyakkendőt is egy férfi, és ahogy nemcsak őrzi, de aktívan használja is a Tina Turnertől kapott bőr ágyékkötőjét a leginkább az Elveszett fiúkból ismert szaxofonos, Tim Cappello, akit gyakorlatilag ez a ruhadarab tett híressé.

Ez a ragaszkodás nyilván sokaknak lehet ismerős, a legtöbbünknek van egy-egy olyan ruhadarabja, amit valamiért annak ellenére tartogatunk a szekrény mélyén, hogy tudjuk, soha többé nem vesszük fel. Épp emiatt kicsit olyan, mintha a Worn Stories direkt szembe akarna menni a gardróbot is átalakító, pontosabban minden régi ruhától megszabaduló, szintén netflixes Queer Eye-jal, a végletes módon rendet teremtő Marie Kondóval vagy minden műsorral, amelyik azt próbálja belénk nyomni, hogyan szabad vagy nem szabad kinéznünk.

A producerek – az Orange is the New Blacket is készítő Jenji Kohan illetve Morgan Neville – Emily Spivack könyvei, a 2014-es Worn Stories és a 2017-ben megjelent Worn in New York: 68 Sartorial Memoirs of the City alapján rakták össze ezt a nyolc részes dokusorozatot. A harminc perces részek alatt először úgy tűnhet, a Worn Stories majd megváltoztatja a ruhákhoz való hozzáállásunkat vagy gondolkodásunkat, pedig sokkal inkább a viselőjükkel szembeni esetleges ellenérzéseink változhatnak meg, amint elmesélik, miért ragaszkodnak egy-egy néha kifejezetten furcsa ruhadarabjukhoz.

Spivack a Who What Wearnek adott interjújában azt mondta, 2007-ben az eBayen keresgélt vintage magassarkúk után, amikor szembejött vele egy Playboy nyuszi-jelmez, mellette annak a nőnek az igazolványával, aki a jelmezt viselte. Azt mondta, mindenképpen többet akart tudni a jelmezről és annak viselőjéről, aki az 50-es, 60-as években lehetett Playboy nyuszi, ezért elkezdett kutatni. Hat évvel később már hatszáz ruhás története volt, hatszáz különböző emberről, azt viszont a mai napig nem tudja, ki volt a nyuszijelmez viselője.

„Olyan történeteket gyűjtöttem, amit az eBayen találtam. Amikor az emberek meghirdették a ruháikat, azt is leírták, hogy mikor viselték azokat és miért akarnak megszabadulni tőlük” – mondta Spivack, aki ezután a saját gardróbját is feltúrta, majd ő is megírta egy-egy ruhája történetét, hogy lássa, milyen érzéseket váltanak azok ki belőle. Ekkor jött rá, hogy sokkal jobban érdekli mások sztorija, illetve hogy a ruhákon keresztül gyakorlatilag mindenki el tud magáról mondani egy-egy történetet.