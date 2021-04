A kutyák 96 százalékos pontossággal ki tudják szagolni a koronavírus-fertőzést

Az arra kiképzett orvosi felderítőkutyák egy új, koncepcióigazoláson alapuló tanulmány szerint 96 százalékos pontossággal képesek azonosítani a pozitív koronavírus-mintákat. A kutatást a Pennsylvania Egyetemen, az Állatorvostudományi Kar Munkakutya Központban végezték, és arra treníroztak kutyákat, hogy nyál- és vizeletmintákból felismerjék, melyik tartozik koronavírussal fertőzött emberhez.

A SARS-CoV-2 fertőzés az emberi nyálban és vizeletben is jellegzetes szaggal jár. Ugyanakkor a tudósok azt is elmondták, hogy a felderítőkutyák kiképzésével a cél az lenne, hogy a covid-pozitív betegeket más környezetben is azonosítani tudják, ne csak mintákból. Ez viszont veszélyes lehet, hiszen akkor fertőzöttek közelében kellene tanítani őket. Ha viszont csak mintákkal tréningezik őket, akkor fennáll a veszélye, hogy bizonyos minták felismerését tanulják meg, nem pedig a fertőzés jellegzetes, általános szagát. A tanulmányban hangsúlyozzák, hogy a szagalapú szűrés kutatásának további szakaszában fontos lenne minél több és újfajta mintát alkalmazni.

Egy még nem kiképzett kisállat. Fotó: Székely Szabolcs

Ez nem az első eset, hogy keresőkutyákat képeztek ki a covid betegség azonosítására. Nemrég egy német kutatás nyálmintákkal hasonló eredményre jutott, thai tudósok egy csoportja pedig emberi izzadság alapján tanított be kutyákat a fertőzés felismerésére.



A koronavírus-fertőzés szagát felismerő kutyáknak nagy hasznát vennék a jövőben a forgalmas utazási csomópontokban, például vasútállomásokon vagy reptereken. (JPost)