A minimalizmus csókja: miért bonyolítanánk túl azt, ami egyszerű is lehet?

Ha egy ételrendelő alkalmazással nehezebb lenne pizzát rendelni, mint megfőzni egy háromfogásos vacsorát, a kutya sem használná; nem véletlenül tervezik őket egyszerűre. Vajon nem lehetne ezt az elvet más területeken, például a kötelező gépjármű-biztosításban felhasználni? Dehogynem! – gondolták az Allianznál, hárommillió magyar gépjármű-tulajdonos óriási megkönnyebbülésére.

A KISS szóról az emberek nagy része a félelmetes bohócokká sminkelt rockzenészekre asszociál, vagy az angol csók szóra; azt már kevesebben tudják, hogy a kifejezés egyúttal egy programtervezési minta, a „keep it simple, stupid” rövidítése is. A betűszó állítólag Kelly Johnson, az 1960-as évek legendás repülőgép-tervező mérnökének agyából pattant ki, és azt az elvet írja le, amely szerint egy rendszer akkor működik a leghatékonyabban, ha nem bonyolítják túl. Johnson nem a levegőbe beszélt: a világ leggyorsabb repülőgépe, az SR–71 Blackbird is az ő tervei alapján készült. Márpedig az a tervezési elv, ami egy, a hangsebesség háromszorosával repülő gépet eredményez, a gyakorlatban is megállja a helyét.

Lehet, hogy még sosem hallottál a KISS-ről, de ez nem jelenti azt, hogy ne ismernéd. Paradox módon, de valószínűleg akkor vágytál rá a legjobban, amikor megérezted az elv hiányát. Van, aminek jól áll a bonyolultság, például a David Foster Wallace-regényeknek, vagy Debussy zongoradarabjainak, de a mindennapi életben szerencsésebb egyszerűségre törekedni. Elvégre az ételrendelő applikációk se lennének ilyen népszerűek, ha a használatuk bonyolultabb lenne, mint megfőzni egy háromfogásos vacsorát.

Lehet más a kötelező

Háborúkban edzett kommandósok is sírógörcsöt kapnak, ha meghallják azt a szóösszetételt, hogy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, de a végtelen űrlapokkal való szöszmötölés azokból is kiválthatja a poszttraumás stresszt, akik harcteret még a tévében sem láttak. A biztosítás-kalkulátorok nemhogy nem veszik figyelembe, hanem egyenesen szembeköpik a KISS elvét. Talán már bele is törődtünk a dologba, és elkönyveltük természeti törvényként; elvégre hogy lehetne egyszerű az, aminek a neve is ilyen bonyolult?

Élelmes kereskedők jól tudják, hogy a felhasználó (bocsánat: a Kedves Vásárló) kényelme a legfontosabb a világon. Az Amazon sem véletlenül lett ennyire sikeres: bőséges kínálat, egyszerű felület, áttekinthető és megbízható fizetési rendszer, villámgyors szállítás – mindent megadnak, amit a vásárló kívánhat. A felület tervezői pontosan tudták, hogy a túlbonyolított fizetési rendszerek elbizonytalaníthatják a vásárlókat, és azon pénzt veszíthetnek.

A járműbiztosítás-kalkulátorokat sem élvezetből használják az emberek, hanem azért, mert kötelező; kész csoda, hogy a túlbonyolított adminisztráció ellenére is elég bátrak voltunk ahhoz, hogy autóra cseréljük a lovakat. Szerencsére az Allianznál valakinek eszébe jutott, hogy miként lehetne egyszerűsíteni a folyamatot, és elkészült az új, egyszerűsített gépjármű-biztosítási kalkulátor, amivel az otthon kényelméből, online, negyedannyi adat megadásával köthetjük meg a kötelező biztosítást.

Atom az Autóm

Az online gépjármű-biztosítási szolgáltatás Allianz Autóm márkanéven fut. A vállalat azoknak ajánlja a terméket, akik egyszerűen és gyorsan szeretnék biztosítani a járművüket a nem várt események, például műszaki elakadás, természeti károk, vagy lopás- és töréskárok ellen.

Az Autóm jó érzékkel szabadítja meg a biztosításkötést minden fölösleges ballaszttól. Már a szolgáltatás kezdőlapja is megkapó: az 1997-es anarchista internetkorszakot idéző biztosításkötési felületekhez képest ez maga a Mies Van Der Rohe-i értelemben vett minimalizmus. Az űrlapok sincsenek túlbonyolítva, mégis egyértelmű, hogy a kéttucatnyi rubrikából melyikbe milyen adatot kell beírni.

Az Allianznál nemcsak a külcsínre figyeltek oda, hanem a tartalomra is: attól még, hogy a gépjármű-biztosítás kötelező, nem muszáj az őrületbe kergetni vele a felhasználót. A legnagyobb könnyítés egyértelműen a szerződéskötéshez szükséges adatmennyiség csökkentése: eddig ahhoz voltunk szokva, hogy akár 100 sornyi adatot is meg kell adnunk egy ajánlatkéréshez, de most kevesebb mint negyedannyi adatból kijön az egész. Ez a tehermentesítés akkor is nagy segítség lenne, ha az adatokat golyóstollal kéne űrlapokra körmölni.

Szerencsére nem ez a helyzet: az Autóm biztosítást kényelmesen, az otthon melegéből, online felületen intézhetjük. Először is ki kell választanunk a legszimpatikusabb ajánlatot: a négyféle biztosítási csomag Komfort, Plusz, Extra és Max néven fut. Az alapszintű Komfort kötelező biztosítást, jogi segítségnyújtást, alapszintű helyszíni műszaki segítségnyújtást, illetve baleseti alapbiztosítást kínál, míg a legdrágább Max csomag minden, az autóban esett kárt megtérít a szarvasgázolástól a jármű felrobbanásáig. (A Max csomag az egy évnél fiatalabb autókra vételár-biztosítást is kínál.)

Ezután jöhet a kalkulátor használata. Hasznos és figyelmes gesztus, hogy az Allianz kalkulátorát nemcsak az Autóm biztosításhoz használhatjuk – aminek a casco és a kötelező biztosítás is a része –, hanem tisztán a kötelező megkötéséhez is. Ha megadtuk az összes adatunkat, jöhetnek is a díjak, aztán a szerződéskötés. Ha elégedettek vagyunk a végeredménnyel, a biztosítási díjat gyorsan és kényelmesen befizethetjük az Allianz online fizetési felületén. Ez nemcsak kényelmesebbé teszi a fizetés folyamatát (főleg, ha korábban regisztráltuk a bankkártyánkat az OTP mobilfizetési felületén, amit az Allianz is használ), hanem olcsóbbá is: az online szerződéskötést a biztosító 10 százalékos kedvezménnyel honorálja.

Epilógus

„Az egyszerűség a kifinomultság legfelsőbb foka” – mormogta maga elé Leonardo da Vinci, miközben Mies Van Der Rohe fürdőszobájában ritkította az arcszőrzetét Occam borotvájával. „A rövidség a szellemesség lelke” – bólogatott a háttérben ácsorgó William Shakespeare. „Legyen minden annyira egyszerű, amennyire csak lehet, de annál egyszerűbb semmiképpen!” – mondta az éppen belépő Albert Einstein, de a mondat folytatását elnyomta egy SR–71 Blackbird hangrobbanása.

