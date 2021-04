Pokoli a vírushelyzet Indiában, de azt még nem tudni, mennyire kell félnünk az új variánstól

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szigorította a beutazást, az amerikaiaknak pedig azt tanácsolják, még beoltva se menjenek Indiába. Hongkong megtiltotta az Indiából érkező repülőgépek leszállását, Új-Zéland pedig április 28-ig még saját állampolgárait se látja viszont szívesen, ha a dél-ázsiai országból érkeznek.

Drámaian romlik a helyzet a második hullámmal és az új vírusvariánssal küzdő Indiában. Hat egymást követő napon jelentettek napi több mint 200 ezer új megbetegedést, és nem is tűnik úgy, hogy a közeljövőben javulhat a helyzet. A járvány új erőre kapása legalább részben minden bizonnyal az új, indiai variáns megjelenésének köszönhető.

B.1.617, a dupla dinamit

Az indiai vírusvírusvariáns kettős mutáns, ami azt jelenti, hogy a koronavírus tüskefehérjéjének két pontján hoz létre változást. Mindkét mutáció (a korábban már azonosított L452R és az E484Q) már önmagában is roppant veszélyes, így az, hogy egy variánsban bukkant fel mindkettő, finoman szólva is aggasztó. Félő, hogy ez a variáns ügyesebben cselezi ki az emberi szervezet természetes védekezését, és súlyosabb lefolyású betegséget okoz, de azt, hogy a különböző oltások milyen védelmet nyújtanak ellene, még nem tudni. Egyelőre úgy sejtik, csupán a vakcinák hatékonyságát csökkenti. A legnagyobb baj az, hogy a mutáció a tüskefehérét érinti, hiszen a legtöbb vakcina éppen az az elleni védekezésre tanítja meg a szervezetet.

Az eddigi tapasztalatok szerint a variáns nem feltétlenül halálosabb az eddigieknél, viszont a rengeteg megbetegedés nagyon leterheli az egészségügyi rendszert, így rosszabb a betegek ellátásának minősége is. India harmadik legnagyobb, és második legnagyobb népességű államában,

Mahárástrában a helyi kutatók szerint a megbetegedések már több mint 60 százalékát az új variáns okozza, ez a szám márciusban még csupán 15-20 százalék volt.

Az Indian Express összefoglalója szerint a B.1.617 jelenlétét először Mahárástrában mutatták ki januárban, márciusig pedig folyamatosan nőtt a vírus jelenléte a mintákban. Arra, hogy tényleg fertőzőbb-e, egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték, de a kórházakban gyűjtött tapasztalatok alapján arra következtetnek, hogy az.

Mivel a variáns viszonylag új, az adatszolgálatás pedig nem a legmegbízhatóbb, helyi egészségügyi dolgozók sem tudják biztosra mondani, hogy a rengeteg új esetszámot a variáns okozza, vagy az, hogy az emberek már nem annyira elővigyázatosak, vagy esetleg még az előző hullám hatása, de az tény, hogy a kórházak az összeomlás szélén állnak, a fertőzések száma pedig folyamatosan növekszik.

Az mindenesetre reménykeltő, hogy kedden az izraeli egészségügyi hatóságok arról számoltak be, hogy a Pfizer vakcinája (az országban csak ezzel oltottak) legalább részben védelmet nyújt az új variáns ellen is.

Bár Magyarországon még nem jelent meg az új törzs, megúszni valószínűleg nem fogjuk. Anglia után Blegiumban, Németországban és Dániában is megjelent az új variáns, kérdés, hogy az eddigi oltások mennyire lesznek képesek megakadályozni a terjedését.

India összeomlik

Közben egyre inkább úgy tűnik, Indiai képtelen kezelni a kialakult helyzetet. A helyi híradások pokoli állapotokról számolnak be, agyonzsúfolt kórházakról, a mentőre hiába váró betegekről, oxigénhiányról és a kórház elé, az utcára kitolt holttestekről.

Arról, hogy mennyire kicsúszott az irányítás a kormány kezéből, sokat elárul egy 65 éves indiai újságíró, Vinay Srivastava esete. A férfi pénteken kezdte közvetíteni Twitteren, hogy hogyan esik folyamatosan a véroxigén-szintje, a tweetekben betaggelte a hatóságokat is, akiktől segítséget várt. Közben a túlterhelt kórházak nem fogadták az állapotáról érdeklő családtagok hívásait sem. Az utolsó bejegyzésében arról írt, az oxigénszaturációja 52 százalék - a normálisnak tekinthető érték 95. Senki sem segített rajta, szombaton halt meg.

A kormány azonban - úgy tűnik - igyekszik elhallgatni, hogy mekkora a baj. Madhja Prades szövetségi állam fővárosában, Bhopalban az emberek azt mondják, az 1984-es vegyi katasztrófa óta nem voltak olyan tragikus állapotok, mint most. A temetőkben és a krematóriumoknál egymásra pakolva halmozzák fel a holttesteket, mégis, a kormány teljesen más adatokat közöl az elhunytak számáról, mint amit a helyiek helyben látnak. Az országban gondot okoz az oxigénhiány is: Delhi környékén az elmúlt napokban több kórházban is szó szerint könyörögtek az utánpótlásért.

Az egészségügyi rendszer összeomlása a nagyvárosokban olyan egyértelmű és szabad szemmel látható, hogy értelmetlen lenne tagadni is. Arról azonban, hogy mi folyik a kis falvakban, a világtól elzárt településeken, keveset lehet tudni.



Temetés Rádzsasztán államban 2021. április 10-án. A hozzátartozók is teljes védőfelszerelést viselnek. Fotó: VISHAL BHATNAGAR/NurPhoto via AFP

Egyre több a fertőzött, a betegek ellátása pedig egyre reménytelenebbnek tűnik. A kórházak elküldik az új pácienseket, mert egyszerűen nincs már több ágy, de nem ritka az sem, hogy egy betegnek egy idegennel kell megosztania az ágyát. Indiában több mint 15 millió esetet regisztráltak eddig, a hivatalos számok alapján több mint 180 ezer ember halt meg.

Mi történt ilyen hirtelen?

A helyzet valóban kissé váratlanul gyorsan eszkalálódott. Dr. Ramanan Laxminarayan közgazdász/epidemiológus szerint a krízis kialakulása főként a kormány felkészületlenségének és arroganciájának köszönhető.

Februárban már úgy tűnt, jelentősen csökken a fertőzöttek száma, a kormány már szinte győzelmet hirdetett. Újra lehetett meccsekre járni, ahol több tízezer szurkoló nézte a játékot, a mozikat is kinyitották. A vallási célú gyülekezéseket, ünnepségeket is engedélyezték, ezeken is irtózatos tömegek vettek részt, arról nem is beszélve, hogy hindu zarándokok milliói mártóztak meg a Gangeszben. Nem túl meglepő módon ezeken a helyeken ismét növekedni kezdtek az esetszámok.

Egy hónap leforgása alatt öt államban is választásokat tartottak, köztük Nyugat-Bengálban márciusban és áprilisban. Ezek természetesen azzal jártak, hogy nagy tömegeket vonzó gyűléseket tartottak, melyeken az emberek többsége nem viselt maszkot. Az államban április közepére megtízszereződött a fertőzöttek száma.

Önkéntesek fertőtlenítenek egy gabonapiacot az indiai Amritsarban 2021. április 20-án. Fotó: NARINDER NANU/AFP

Laxminarayan arról ír, tavaly kutatóként ő is részt vett egy nagyobb kontaktkutatásban, melynek során 600 ezer embert vizsgáltak két nyugati államban. Azt találták, hogy a korai lezárásokkal - amikor még ezer alatt maradtak az esetszámok - féken lehetett tartani a vírus terjedését. Bár a fertőzöttek közül jóval kevesebben haltak meg, mint a világ legtöbb részén, ennek az volt az egyszerű oka, hogy Indiában a lakosság 65 százaléka 35 év alatti. A 40 év felettiek viszont sokkal nagyobb eséllyel haltak bele a koronavírusba, mint a fejlettebb országokban, főleg azért, mert ebben az életkorban ott nagyon gyakori a magasvérnyomás-betegség, a cukorbetegség vagy a légzőszervi betegségek.

Az első hullám eleinte a városok szegény negyedeiben pusztított, innen terjedt el vidékre. Bár pontos számokkal nem igazolható, de úgy látszik, a második hullám elérte a középosztályt és a falvakat is.

A szakértő szerint problémát jelent a vakcinahiány is. Keddig India lakosságának csupán 1,3 százaléka volt beoltva a vakcina mindkét dózisával. Ha az oltási program ilyen ütemben halad, csak 2022 végére lesz beoltva az ország 70 százaléka, amit úgy tekintenek, már biztosíthatja a nyájimmunitást.

Mindehhez most itt van az új variáns, és egyelőre nem lehet kizárni, hogy a kettős mutáns miatt a vakcinákkal sem állítható meg az újrafertőződés. Az új variáns a fiatalabbakat támadja, köztük a gyerekeket, és felgyorsította a vírus terjedését.