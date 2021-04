Vége a Netflix járvány miatti menetelésének, egyre kevesebben iratkoznak fel

Egyre kevesebb új előfizetője van a Netflixnek, és a részvényei is elkezdtek zuhanni a tavalyi, pandémia miatti giganövekedés után.

Mindössze körülbelül 3,98 millió ember regisztrált a Netflixre január és március között, pedig a streaming szolgáltatás azzal számolt, hogy akár 6 millió új feliratkozójuk is lehet ebben a három hónapban. A streaming szolgáltatás tavaly 15,8 millió új előfizetővel bővült, amikor a Covid-19 az egész világon karanténba kényszerítette az embereket. A legtöbb feliratkozó Ázsiából származott, tavaly mintegy 9,3 millió új ázsiai előfizetője volt a Netflixnek, ami az előző évhez képest 65 százalékos növekedést jelent.

A kevesebb feliratkozót a Netflix részvényei is megsínylették: részvényeik a kereskedés zárása után 489,28 dollárra estek, 25 milliárd dollárral csökkentve a cég piaci értékét.

A cég szerint azért is eshetett vissza a feliratkozók száma, mert a pandémia a filmkészítést is megnehezítette, ezért ritkán jelentek meg új tartalmak a platformon, de ez hamarosan változik, mivel több sikersorozat folytatása is hamarosan érkezik a Netflixre. (BBC)