Románia leggazdagabb embere lett a techvállalkozó, akinek cégét a héten vezették be a New York-i tőzsdére

Különféle utak vannak arra, hogy hogyan lesz valaki hazája leggazdagabb embere: van, akinek például a nevére írják az országot. És van, akinek vállalkozása annyira sikeres lesz, hogy tizenöt évvel az alapítása után hatalmas lendülettel tudják bevezetni a New York-i tőzsdére.

Daniel Dines a baloldalon Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Ez utóbbi történt Daniel Dines esetében, aki a Romania Insider cikke szerint mára Románia leggazdagabb embere lett, miután automatizációval foglalkozó vállalatát sikeresen vitték ki a világ egyik legjelentősebb tőzsdéjére. Az UiPath nemcsak Románia, de az egész régió egyik legsikeresebb startupja lett, és mára az RPA, azaz a robotizált folyamatautomatizálás globálisan is piacvezető szereplői.

A céget pár évnyi amerikai tanulás után, 33 évesen alapította Dines 2005-ben Bukarestben, és hogy hogyan lett önerőből, csóró programozóból mára milliárdos, arról a G7 tavaly részletesen írt. A vállalat, melynek segítségével amúgy a világban számos munkahely fog megszűnni, hiszen rengeteg munkafeladat automatizációját teszik lehetővé, a tervezettnél is magasabb, 56 dolláros részvényárfolyammal vezették be a New York-i tőzsdére. A kibocsátás annyira sikeres volt, hogy 1,33 milliárd dollár értékben adtak el papírokat, a cég értéke pedig 29 milliárd dollárra nőtt.

Dines a kibocsátás során is komoly összegekhez jutott, de a tulajdonában lévő részvénycsomag értéke pedig 6,1 milliárd dollár, ezzel hivatalosan is Románia leggazdagabb embere lett.