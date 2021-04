Ausztriában csak május közepén nyitnak az éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteken bejelentette, hogy több hónapnyi lezárás után Ausztriában május 19-én kezdik jelentősen lazítani a járványügyi korlátozásokat. Attól a naptól kezdve újra nyitva lehetnek az éttermek, bárok, hotelek, a kulturális intézmények és sportlétesítmények. Kurz elmondta, hogy azok vehetik majd igénybe ezeket a szolgáltatásokat, akiket már vagy beoltottak, vagy negatív a koronavírustesztjük, vagy már kigyógyultak a betegségből. Külön kiemelte, hogy május közepétől a turistákat is várják Ausztriában.

A tanulók az iskolákba május 17-én térhetnek vissza, már ahol lehetséges.

Sebastian Kurz osztrák kancellár. Fotó: HELMUT FOHRINGER/AFP

Bizonyos szabályok azonban továbbra is érvényesek lesznek: teraszon maximum 10 fő ülhet egy asztalnál, beltéren maximum 4 fő. Limitálják azt is, hogy például az edzőtermeket mennyien használhatják egyszerre. A kulturális és sporteseményeken szabadtéren, távolságtartással ültetve, maszkban legfeljebb 3000, beltéren legfeljebb 1500 ember vehet részt. A kancellár azt is hozzátette, hogy ha jó ütemben halad az oltási kampány, akkor júliusra talán már esküvőket és más partikat is lehet majd tartani, távolságtartás nélkül.

Ausztria lényegesen jobban áll lakosságarányosan a fertőzések és a halálozások számával is hazánknál, de még mindig szigorúbb intézkedések vannak érvényben. (AP)