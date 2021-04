Ismerd meg Prága lightos arcát!

Lassan itt az ideje, hogy ha még nem is tudunk nekiindulni, de el lehet kezdeni tervezgetni külföldi utakat. Az óvatos nyitásnak nem is lehetne jobb célpontja Prágánál. Fantasztikus város, olyan kétarcúsággal, nehéz időket túlélő, csodálatos történelmi emlékekkel és vibráló kulturális élettel, ami megunhatatlanná teszi.

Természetesen kihagyhatatlan az Óváros a rabul ejtő szépségével, a hashtagek alapján az Instagramon a világ legtöbbet fotózott vára, vagy az Orloj órájának bábjátéka, ahogy a pompás, kőcsipkés, rózsaablakos Szent Vitus katedrális a megszámlálhatatlan tornyocskákkal, a mesebeli Arany utcácska és a Moldván átívelő varázslatos Károly-híd. A világörökség számos fantasztikus eleme.

De a város azoknak is tartogat számos meglepetést, akik elszakadnának a turistákat vonzó évszázados látványosságaitól. Prága több annál, hogy egyszerűen csak megőrizte a pazar kulturális emlékeit. Elég csak megnézni ezt a 11 méter magas, rozsdamentes acélból készült, szójátékkal (Metalmorphosis) Az átváltozást megidéző óriási Kafka-fejet, David Cerny 2014-ben elkészült alkotását.

Cerny munkáinak megkeresése (mint a levegőben lógó Freud-szobor, a sétáló Trabant, a tévétoronyra mászó csecsemők vagy a döglött lovon üldögélő Szent Vencel) amúgy is jó program.

A szokásos turistaútvonalaktól elszakadva a város számos pontján találhatunk remek dolgokat. Ilyen például Jiri Prihoda óriásspirálja, amire a Mars van kivetíve.

Különleges évforduló is van idén, 100 éve kezdte megjelentetni Jaroslav Hasek Svejk történeteit. A valamilyen módon az író vagy Svejk nevéhez köthető sörözőből-étteremből bőségesen van Prágában, a leghíresebb az U kalicha (A Kehelyhez), ahol a Svejk kezdő jelenete játszódik. Turisták által igencsak felkapott hely, ahogy Bohumil Hrabal törzshelye, az Arany Tigris söröző is. A kötelező körön túl jó és olcsóbb sörhez Prágában elég sok helyen hozzá lehet jutni.

A gazdag cseh irodalom barátai csodálatos installációt találnak a városi könyvtárban. Az Idióma nevű, jenga-szerű könyvtorony, Matej Kren alkotása. A 8000 ezer könyvből álló torony a végtelen tudást szimbolizálja, alul és felül tükör erősíti ezt a hatást.

Aki Hrabalt tisztelve bevállal egy 30 kilométeres utat, az ellátogathat Nymburk városba is. A település látványra igencsak messze van Prága fényűzésétől, de itt élt évtizedekig Hrabal, akinek a nevelőapja dolgozott a helyi sörgyárban, később irányította is. Az üzem inspirálta a Sörgyári capriccio című regényt. És van tábla a sörgyár falán, az író instrukciónak megfelelően térdmagasságban, hogy levizelhessék a kutyák.

A kortárs művészet és irodalom találkozási pontja a léghajót formázó 42 méter hosszú acél és fa szerkezet a DOX center tetején.

Fotó: © Prague City Tourism

Aki háztetőn jógázna, az ha nem is a léghajó árnyékában, de megteheti a Lucerna rooftopon, ahol koncerteket is tartanak, és egy ital mellett a naplementét is lehet élvezni. A prágai Naplavka rakparton időnként piac van, de leginkább egy lazítós hely, Dj-kkel.

És aki kicsit ki akar szakadni az épületek közül: Prága 56 százaléka zöld terület, amit tovább szeretnék növelni. Vannak titkos kertek a Vár aljában, Park a vár hátsó bejáratánál, és annyi park, hogy szinte mindenki örökbe fogadhat egyet. A Letna Parkból például fantasztikus a kilátás a városra.

És még tényleg megszámlálhatlanul sok dolog, ami egyszerre őrzi a tradíciót és mer újítani.

Amíg pedig tervezgetéssel töltöd az időt, de máris hiányzik a város hangulata, ismerd meg a Staropramen legújabb sörét, a PRAHA-t.

A PRAHA egy könnyed, pilseni típusú lager, merész ízvilággal. A Staropramen sörfőzőmestere, Michael Trnka alkotta meg a receptúrát a 19. század végén feltételezve, hogy a nehéz cseh lagerek világában egy könnyedebb sörnek is helye van. Trnka könnyedség iránti vágya és Prága merészsége ihlette új büszkeségünket, a 4 százalék alkoholtartalmú PRAHA-t.