Orbán már várja, hogy a teraszán bedobjon egy pofa sört

Kacarászva adott interjút Nagy Katalinnak péntek reggel Orbán Viktor a járványhelyzetről. Derültsége alapját, a hírt, hogy már 3,5 millió ember kapta meg legalább az első dózist, már egy órával az interjú előtt bejelentette a Facebookon. A szokásos pénteki interjújában erre nem is jutott lehetősége, Nagy Katalin megelőzte. Ezért az első kérdés Orbán és a WHO igazgatójának találkozójára vonatkozott, hogy ő mit szólt a nyitáshoz. "Nem kérdeztem meg tőle, megmondom őszintén. Izgalmas beszélgetés volt, de inkább a pozitívumokat emelte ki, engem meg az érdekelt, hogy a következő években kell-e számítani a koronavírushoz hasonló járványokra, vannak-e korai figyelmeztető rendszerek" - mondta.

Orbán Viktor Hans Klugéval, a WHO európai regionális igazgatójával. Fotó: Fischer Zoltán/MTI/MTVA

"A nyitást nem a WHO véleményétől tettük függővé" - tette még hozzá, majd kuncogott kicsit. "Rám is vár egy korsó sör a teraszomon" - folytatta továbbra is kacarászva, miután bejelentette, hogy szombattól nyithatnak a teraszok. "Tízig nem fognak hazaérni az emberek, mert jobb kedvük lesz" - mondta, ezzel indokolva, hogy este tízről este tizenegyre tolják ki a kijárási tilalom kezdetét.

Ezután már arról beszélt, hogy a jövő héten már négymillió beoltott is lehet, ami újabb nyitást hozhat. "Megnyitjuk a szolgáltatások széles körét azok előtt, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal" - mondta, bejelentve, hogy azok a jövő héttől értelmet nyernek, mert majd igazolvánnyal lesznek látogathatók a színházak, táncos, zenés események, a mozik, a fitnesz, jégpálya, közfürdő, vidámpark, kalandpark, játszóház, illetve a sportesemények. "De jó" - vágta rá kuncogva Nagy Katalin riporter. "Űgy hangzik, mint egy normális élet" - felelte Orbán.

"Meghallgattuk ma reggel Maruzsa államtitkár urunkat" - mondta Móricz Zsigmond életművét idéző stílusban arról, hogy mi a helyzet az újranyitott iskolákban. Azt reméli, hogy a jövő héten már több gyerek megy majd be iskolába. Ezután arról beszélt, hogy "aki egy oltást kapott, az lényegében védettnek tekinthető". Figyelem, ez így ebben a formában nem igaz! Az tény, hogy az első oltás is nyújt védelmet, de ennek kialakulásához legalább két, de inkább három hétnek kell eltelnie a védőoltás után, teljes védelmet meg a második oltás nyújt csak, és az is az oltás időpontja után két-három héttel.

Orbán ezután úgy beszélt a héten bevezetett online időpontfoglalásról, mint valami elképesztő csodáról. Úgy jellemezte, hogy az oltás ezzel lényegében szolgáltatássá vált. Ezután arról beszélt, hogy a baloldal fondorlatosan oltásellenes, mert most már nem direktben az, hanem egyes oltások hatásosságát kérdőjelezi meg.

Orbán arról is beszélt, hogy miután minden regisztrált magyarországi lakost beoltottak, megnyitják az oltás lehetőségét a világ bármely részén élő magyarok előtt. Illetve arról is beszélt, hogy megkezdik a 16 éven felüli fiatalok oltását is a Pfizer védőoltásával.

Úgy fogalmazott, hogy a 12 és 16 év közöttiek oltását egyelőre vizsgálják, ehhez hozzátette, hogy „szállodába, moziba és mindenhova a kiskorú gyerekeket magukkal vihetik a szülők”, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A veszélyhelyzet meghosszabbításával kapcsolatban azt mondta, „szükséges, hogy a nyári időszakban a kormány cselekvőképes maradjon”, szerinte jól döntöttek, hogy beadták az indítványt.

A magas halálozási számokról Orbán Viktor azt mondta, „Magyarország egy tartható pozícióban van, inkább a jobban teljesítő országok közé tartozik, ahol kevesebben haltak meg”. Most is kiemelte, hogy nem tesznek különbséget aközött, hogy „valaki covidban vagy coviddal halt meg”, amire példaként azt mondta, ”ha valaki kap egy heveny gyomorvérzést, és meghal, de közben coviddal fertőzött volt, akkor is beírjuk”. Megjegyezném, hogy ez amúgy pontosan megfelel a WHO ajánlásainak.

Nagy Katalin kérdésére állítására, miszerint „elgondolkodtató, hogy a WHO az Európai Gyógyszerügynökséggel együtt fogja vizsgálni a Szputnyik vakcináját”, Orbán úgy reagált, „ezek bonyolult dolgok”, és szerinte „túl sok érdek van itt a háttérben”, amik közül az első a „pénz, pénz, pénz”, a második pedig az, hogy „a politikát belekeverték a vakcinaügybe”. Itt megjegyezte, hogy „Magyarország egy olyan ország, akinek senki sem mondhatja meg, hogy mit tegyen”.

Az interjú zárókérdéseként Nagy Katalin a közelgő Szent György nap, vagyis a rendőrség napja alkalmából a rendőrökről kérdezte a miniszterelnököt. Ő továbbra is tréfás hangulatban volt, mert azzal kezdte, hogy "én az utcai harcosok antikommunista világából érkezem a nyolcvanas évekből, amikor még azt kiabáltuk a rendőröknek, hogy vettünk nektek Yamahát". Ő úgy nőtt föl, mondta, hogy a rendőr az elnyomó gépezet része. Ez az elmúlt harminc évben megváltozott, a rendőrök már valóban a rend őrei, mondta. "A rendőrség a magyarok fejében a tiszteletre méltó foglalkozások közé van besorolva" - mondta. Majd azzal folytatta, hogy ugyan az elmúlt időszakban az orvosokról és az ápolókról többet beszéltünk, pedig a határokon a rendőrök küzdöttek a migráció ellen, és abban is nagy szerepe van a rendőröknek, hogy Orbán szerint az elmúlt fél-egy évet jellemző "háborús helyzetben nem bomlott fel a rend".