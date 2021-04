113 éves korában meghalt Zsilinszki Veronika, a legidősebb magyar

1908. február 4-én született a Vajdaságban, Kevevárán és kisgyermekként települt át szüleivel és két testvérével Bajára. Itt érte a halál 113 évesen Zsilinszki Veronikát - írja a baja.hu.

2019 óta hivatalosan is ő volt a legidősebb magyar állampolgár. Akkor ezt írta róla a városi újság:

„Hosszú élete során leginkább kétkezi munkát végzett, több baleset is érte, de a szerencse sosem hagyta el. Becsülettel felnevelte egyetlen fiát, majd unokáját is: ő a jelenlegi gondviselője. Mint elmondta: fiatalkorában igazi társasági embernek számított, nagyon szeretett táncolni, beszélgetni, de szívesen kertészkedett és olvasott is. Ma már a tevékenységek többségében meggátolja egészségi állapota, de – amint kiemelte – a felé áradó szeretetet így is érzi!”



Ő volt a történelemben az első magyar ember, aki bizonyíthatóan elérte a 113 éves kort. Két éve készült Zsilinszki Veronikáról ez a videó, amikor meglátogatta a bajai polgármester.

Ha minden igaz, akkor az ország legidősebb embere most Kerner Jánosné Szondi Mária, aki 111 éves volt tavaly karácsonykor és egy balatonfűzfői idősek otthonában él.