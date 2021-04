A nyílt utcán késelte halálra feleségét egy 37 éves budapesti férfi

Több késszúrással, a nyílt utcán gyilkolta meg feleségét egy 37 éves budapesti férfi. A Bors értesülései szerint a gyilkosság a XIV. kerületi Füredi parkban történt, az egyik panelház előtt.

A 37 éves férfit a rendőrök még a helyszínen elfogták, bilincsben vezették el.

A nő életét a kiérkező mentőknek már nem sikerült megmenteniük.

A Bors értesüléseit a rendőrség is megerősítette, tájékoztatásuk szerint a rendőrség 13 óra után kapott bejelentést arról, hogy a XIV. kerületben egy nőt láttak, akinek véres volt a ruhája. Mint írták, a nőt megszúrták, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Megerősítették azt is, hogy a helyszínen elfogták a gyilkosság gyanúsítottját, egy 37 éves férfit. (Via Népszava)