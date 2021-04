Letartóztattak egy mallorcai férfit, mert a jelek szerint szándékosan fertőzte meg munkatársait koronavírussal

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Testi sértés gyanújával tartóztattak le egy mallorcai férfit, aki a hatóságok szerint 22 embert fertőzött meg koronavírussal, miután annak ellenére is bement a munkahelyére, illetve elment egy edzőterembe, hogy tünetei is voltak.

A hatóságok január végén kezdtek nyomozást, miután Manacor városában kirobbant a járvány. Bejelentést kaptak ugyanis, hogy egy dolgozó "megfertőződött, de rejtve tartotta betegségét", írták szombaton kiadott közleményükben.

A hatóságok szerint a manacori járványgóc kialakulása előtt napokkal jelentkeztek nála a fertőzés tünetei. Kollégáit ez aggasztotta is, de ő mégse volt hajlandó hazamenni. A munkanap végén elment egy PCR-tesztre, de az eredményt meg se várva másnap újra munkába ment, munka után pedig a helyi edzőterembe.

Munkahelyén a főnöke és munkatársai is könyörögtek, hogy menjen haza, mert másokat is megfertőzhet. Rendőrségi vallomásuk szerint a férfinak ekkor már 40 fok feletti láza volt. Ő azonban nem hallgatott rájuk, egész nap körbe-körbe sétált a munkahelyén, és még a maszkját is lehúzta, amikor köhögött. Közben azzal cukkolta munkatársait, hogy "meg foglak fertőzni mindannyiótokat koronavírussal".

Aznap este megérkezett a tesztje eredménye, és bebizonyosodott, hogy fertőzött. Munkatársai közül öt embert, az edzőteremben három embert fertőzött meg, áldozatai pedig több családtagjuknak is átadták a vírust. Végső soron így 22 ember megbetegedéséért felelős. És bár végül egyikük se szorult kórházi kezelésre, a rendőrség a körülmények folytán testi sértésnek értékelte tettét. (Via The Guardian)