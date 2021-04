Csütörtöktől regisztrálhatnak oltásra a 16 éven felüliek is Szlovákiában

Csütörtöktől regisztrálhatnak a 16 éven felüliek is koronavírus elleni vakcinára Szlovákiában, jelentette be az egészségügyi miniszter kedden a Markíza Na telo plus című műsorában. A Paraméter beszámolója szerint Vladimír Lengvarský elmondta, hogy a regisztráció után életkor szerint csoportosítják a jelentkezőket, illetve figyelembe veszik a krónikus betegségeket is. Hozzátette: továbbra sem lehet választani a vakcinák közül. Az az intézkedés viszont, hogy

a 70 éven felüli nyugdíjast oltásra kísérő személy is megkaphatja a vakcinát, immár nemcsak az illető családtagjaira, hanem bárkire vonatkozik.

Ha a tervek szerint május végéig megérkezik Szlovákiába az egymillió adag Pfizer/BioNTech vakcina, akkor június végéig minden regisztrált megkaphatja az oltás legalább első adagját, mondta a miniszter. Lengvarský arra számít, hogy a nyári szezont követően lehet egy újabb hullám, amit a vírus új mutációi okozhatnak majd.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Az öt és fél millió lakosú Szlovákiában eddig 1 millió 35 ezren kapták meg a védőoltás első adagját, közülük közel 436 ezren pedig a második dózist is. Az országban már több mint egy hónapja lassan, de folyamatosan javulnak a járványügyi adatok.