Törökországban minden eddiginél szigorúbb, többhetes lezárás jön

Törökországban csütörtöktől egészen május 17-ig minden korábbinál szigorúbb lezárás lép életbe, miután a járványadatok még mindig sokkal magasabbak, mint amit az ország vezetése a turisztikai szezon megkezdéséhez kívánatosnak tart – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn Ankarában.

Az új intézkedéscsomag április 29-én este 19 órától egészen május 17-én reggel 5 óráig lesz érvényben, vagyis az iszlám böjti hónap, a ramadán végét követő első hétfő reggelig.

A közintézmények alkalmazottai vagy távmunkában vagy váltó beosztásban dolgoznak tovább, és minden olyan munkahely felfüggeszti tevékenységét, amely nem kapcsolódik a gyártáshoz, az élelmiszer-, valamint az egészségügyi ellátáshoz. Hogy a bankok hova tartoznak, az egyelőre nem derült ki, az viszont biztos, hogy vasárnaponként még a szupermarket-láncok is zárva lesznek, amire eddig nem volt példa.

Az új rendelkezések a tartományok közti utazást is engedélyhez kötik, az éttermek és a kávézók továbbra is zárva lesznek, csak elvitelre vagy házhoz szállításra vehetnek fel rendelést. Az iskolák teljes mértékben online oktatásra állnak vissza, minden vizsgát elhalasztanak, az óvodák is bezárnak. Mindez gyakorlatban azt jelenti, hogy a törökök többsége április 29. után csak rövid bevásárlás vagy orvosi ellátás miatt hagyhatja el otthonát.

Fotó: SEBNEM COSKUN/Anadolu Agency via AFP

Törökországban a járvány harmadik hulláma a napi esetszámok tekintetében már tetőzött, a halálesetek viszont továbbra is rekordközeliek, és a súlyos megbetegedések száma is csak épphogy mérséklődött.

Erdogan a sajtótájékoztatón azt mondta, céljuk, hogy a napi esetszámokat legalább 5000 alá visszaszorítsák, amire úgy fogalmazott, azért van szükség, hogy „ne maradjunk hátra, amikor Európa megkezdi a nyitást, különben súlyos árat fizetünk a turizmustól a kereskedelmen át az oktatásig minden területen”

Törökországban az elmúlt 24 órában 37 312 pozitív esetet regisztráltak, ezzel az igazolt fertőzöttek száma 4,66 millióra nőtt. A hétfői adat szerint 353-an haltak meg, ami valamivel magasabb is, mint az előző három napban. A járvány halálos áldozatainak száma ezzel 38 711-re emelkedett.

Az országban jelenleg a Sinovac, valamint a Pfizer vakcinájával oltanak. Az oltások első adagját eddig 13 millió 354 ezer, a másodikat pedig 8 millió 204 ezer embernek adták be a 83,6 millió lakosból. (MTI)