Amerikai kiadója nem adja ki Philip Roth évek óta várt életrajzát, mert a szerzőjét szexuális erőszakkal vádolják

Az idei tavasz egyik legjobban várt irodalmi megjelenése volt az amerikai könyvpiacon Blake Bailey életrajza Philip Rothról. A könyv sok éve készült, Bailey már több díjazott életrajz szerzője, Roth személyesen választotta ki erre a feladatra 2012-ben. A kötetet az előzetes kritikák is dicsérték, a W.W. Norton több mint 50 ezer példányt nyomtatott ki belőle, amikor a New York Times múlt héten megírta, hogy Bailey-t szexuális erőszakkal vádolják, illetve azzal, hogy tanárként közeledett diákjaihoz a 90-es években.

A cikk hatására a Norton elsőnek csak a forgalmazás felfüggesztése mellett döntött, kedden viszont azt közölték, hogy végleg visszavonják a könyvet, és részükről Bailey szabadon kiadhatja máshol, ha akarja. A Guardian cikke szerint a kiadó közölte azt is, hogy a Bailey-nek szánt előleget olyan szervezeteknek ajánlják fel, melyek a szexuális erőszak és a zaklatás ellen küzdenek.

A New York Times múlt heti cikke szerint Bailey a kilencvenes években, amikor egy New Orleans-i középiskolában tanított, helytelenül közeledett a diáklányokhoz, és később szexuális kapcsolatot is kezdeményezett. Két egykori diákja, illetve a könyvkiadó szektorban vezető beosztásban dolgozó nő pedig azt állítja, hogy a férfi erőszakot is elkövetett ellenük. A cikk hatására Bailey-t dobta az ügynöksége, a Norton pedig a forgalmazás felfüggesztése mellett döntött. A kiadó elismerte azt is, hogy 2018-ban megkereste őket névtelenül egy nő, aki azt állította, hogy a férfi 2015-ben megerőszakolta. A kiadó akkor nem reagált a levélre, hanem továbbították azt Bailey-nek.

Philip Roth fotója egy 2013-as eseményen Fotó: FREDERICK M. BROWN/Getty Images via AFP

A Bloomsbury marketingért felelős alelnöke, Valentina Rice a múlt héten állt a nyilvánosság elé azzal, hogy a levél tőle származott, és az AP hírügynökségnek ismét megerősítette a vádjait. Elmondása szerint 2015-ben a New York Times kritikusának, Dwight Garnernek az otthonában volt egy kisebb társasággal, és úgy döntött, ott is tölti az éjszakát. Hasonlóan döntött Bailey is, aki az éjszaka egy pontján bement a nő szobájába, és Rice tiltakozása ellenére megerőszakolta a nőt. Rice az eset után beszámolt erről egy barátjának, ugyanakkor úgy döntött, hogy nem fordul rendőrséghez. Végül a #MeToo mozgalom hatására, illetve barátai unszolására három évvel ezelőtt álnéven írt egy levelet a Norton igazgatójának, leírva az esetet. Megkereste ekkor a New York Times újságíróját is, aki reagált is a levélre, de végül Rice úgy döntött, hogy mégsem akar nyilvánosság elé állni.

Elmondása szerint képtelen volt a rendőrséghez fordulni, de úgy érezte, valamit tennie kell. Ezért fordult a kiadó vezetőjéhez, Julia A. Reidheadhez, aki azonban nem válaszolt, viszont egy héttel később levelet kapott Bailey-től, aki megírta neki, hogy sosem vett részt nem konszenzuális szexben, és bármit meg fog tenni azért, hogy megvédje a hírnevét és a megélhetését. Rice-tól pedig tisztességet kért, hiszen egy ilyen pletyka, még ha nem is igaz, súlyosan árthatna feleségének és kislányának.

Bailey azt állítja, hogy nem követett el semmit. Ügyvédje pedig közölte, hogy a Roth-életrajzot az Egyesült Államokon kívül még továbbra is forgalmazzák. Szerinte a Norton egy drasztikus, egyoldalú döntést hozott, anélkül hogy bármiféle vizsgálatot folytattak volna, vagy esélyt adtak volna Bailey-nek, hogy cáfolja a vádakat.

A kiadó döntésével nem értett egyet a legismertebb amerikai irodalmi szervezet, a PEN America vezetője, Suzanne Nossel: szerinte ugyanis ez egy rossz precedenst teremthet, és ez alapján több ezer könyv forgalmazását kéne leállítani, amit bigott vagy nőgyűlölő szerzők írtak. Mint közleményében írta, értékelik azt a törekvést, hogy ne díjazzanak szerzőket, akikkel szemben ilyen szörnyű vádakat fogalmaztak meg, ugyanakkor fontos, hogy az olvasók ne legyenek megfosztva ötletektől és narratíváktól, és jó lenne, ha a könyvkiadás maradna az a terület, ahol a választások legszélesebb tára hozzáférhető.