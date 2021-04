Donáth Anna: Az EU-s "vakcinaútlevél" több mint egymillió magyart érintene hátrányosan

Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője szerint az EU "vakcinaútlevéllel” kapcsolatos szabályozási javaslata hátrányosan megkülönböztetné azt a több mint egymillió magyart, akiket keleti vakcinákkal oltottak be.

Az Európai Parlamentben ma szavazásra bocsátott javaslat, amelyet több frakció is támogatott, uniós szinten törölné el a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkkel szemben az olyan utazási korlátozásokat, mint a karantén elrendelése vagy a negatív teszt felmutatásának kötelezettsége határátlépés esetén. A javaslat viszont csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával beoltottak számára törölnék el automatikusan uniós szinten az utazási korlátozásokat. Hogy a felmentések vonatkozhatnak-e azokra, akik mondjuk Szputnyik V vagy Sinopharma vakcinát kaptak, azt minden tagállam maga dönthetné el.

Mint Donáth írja, fontos tisztázni, hogy a "vakcinaútlevél" megnevezés elég félrevezető, mert az utazást nem korlátozná, vagyis a keleti vakcinákkal beoltott magyarok a javaslat szerint is tudnak majd utazni az EU-n belül.

Viszont ha egy tagállam úgy dönt, akkor a Sinopharm vakcinát kapott magyar állampolgároknak negatív tesztet kell felmutatniuk vagy karanténba kell vonulniuk beutazás esetén. "Orbán Viktor vakcinabeszerző politikáját joggal lehet kritizálni: átláthatatlanul, túlárazva, baráti cégek zsebét tömködve szerzett be védőoltásokat. Majd uszító és hazug propagandával vezényelte az egész oltási kampányt, kizárólag a politikai hasznot keresve mindenben" - írja a képviselő. De szerinte az EP-nek fontos megértenie, hogy "Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal, és nem egyenlő azokkal a magyar emberekkel sem, akik aktívan cselekedve a közösségük védelméért, beoltatták magukat a felajánlott keleti vakcinákkal."

Donáth bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az Európai Parlament a jelenlegi formájában meg is szavazza az EU-s védettségi igazolványt, még nem jelenti azt, hogy az feltétlenül ebben a formában fog hatályba lépni. Az európai jogalkotás menete szerint ugyanis még a tagállamok képviselőit tartalmazó Tanácsnak is rá kell bólintania erre a megoldásra.