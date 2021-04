Franciaországban elfogták a Vörös Brigádok hét tagját

Szerda reggel őrizetbe vették a Vörös Brigádok, a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben aktív olasz szélsőbaloldali terrorcsoport hét tagját. Az AP jelentése szerint a francia hatóságok három egykori terroristát még keresnek, mert őket nem találták otthon a reggeli rajtaütéskor.

A francia ügyészség szerint az olasz kormánytól kaptak felkérést a tíz volt terrorista elfogására. Az olasz hatóságok a terrorcsoport kétszáz tagját azonosították.

Az olasz rendőrség tájékoztatása szerint a most őrizetbe vettek között van Giorgio Peitrostefani, a Folyamatos Küzdelem (Lotta Continua) szélsőbaloldali poltikai mozgalom társalapítója is, akit korábban 22 év börtönre ítéltek a milánói rendőrkapitány, Luigi Valabresi 1972-es meggyilkolásában játzsott szerepéért. A most elfogottak között van Marina Petrella, Roberta Cappelli és Sergio Tornaghi, akiket távollétükben életfogytiglani börtönre ítéltek a hetvenes-nyolcanas években elkövetett gyilkosságaik és emberrablásaik miatt.

A most őrizetbe vettek mind jogerős ítéletek elől menekültek el Olaszországból.

Franciaország korábban hallgatólagosan tűrte az országba menekült szélsőbaloldali terroristák jelenlétét. Az akkor regnáló elnökről Mitterand-doktrínának elnevezett szabályok alapján 1985-től az volt az alapállásuk, hogy csak akkor adnak ki Olaszországnak körözött terroristákat, ha vér tapad a kezükhöz. Olykor azonban még ez is kevés volt. A most elfogott Petrellát pédlául 2007-ben már őrizetbe vették, ám akkor Nicolas Sarkozy kormánya végül az egészségi állapotára hivatkozva elutasította kiadatását. Mivel Petrellát akkor Sarkozy olasz neje, Carla Bruni-Sarkozy meglátogatta a kórházban, sokan úgy vélték, hogy az ő közbenjárására utasította el férje a körözött terrorista kiadatását. (Via AP)