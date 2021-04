Tizenhárom évet kapott a férfi, aki a börtönből is zaklatta volt barátnőjét, akit megpróbált megölni

Jogerősen 13 év fegyházbüntetésre ítélték szerdán azt a 25 éves férfit, aki 2017-ben több késszúrással próbálta megölni volt barátnőjét. A sértett 2017 márciusában szakított a vádlottal, aki ezután folyamatosan zaklatta telefonon, illetve egy pszichiáter és az édesanyja nevében emailen is, azzal fenyegetőzve, hogy megöli magát, ha a nő nem békül ki vele. Később egy fiktív személy nevében gyilkossággal fenyegette üzenetekben.

A nő feljelentette a férfit, aki ellen távoltartást rendelt el a bíróság. Ő azonban nem tágított, ezután a sértett fotóit szexuális szolgáltatásokat kínáló emailben elküldte a nő ismerőseinek, és több szexpartnerkereső oldalon is regisztrált a nő adataival és telefonszámával.

Végül 2017 decemberében késsel támadt a sértettre, többször nyakon szúrta és megsebezte az arcát. A nő elmenekült, a vádlottat egy rendőr rövid időn belül elfogta.

Előzetes letartóztatásba került, de még a börtönből is tovább zaklatta áldozatát. Egy illegálisan megszerzett telefonról küldött üzeneteket és hívogatta is. Sőt, névtelen feljelentést is tett ellene a szombathelyi járásbíróságon, azt állítván, hogy a sértett a lakásán és a munkahelyén kábítószert tart és értékesít. Egy, a börtönből küldött levélben pedig hamis tanúzásra próbálta rávenni a testvérét.

Mindezek alapján a Győri Ítélőtábla helybenhagyta a Szombathelyi Törvényszék első fokú ítéletét, vagyis a vádlottat előre kitervelt emberölés kísérlete mellett hamis vád, hamis tanúzásra felhívás és zaklatás miatt is elítélte. Leghamarabb 13 éves szabadságvesztése kétharmadának letöltése után lehet feltételesen szabadon bocsátani. (Via MTI)