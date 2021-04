Volt, hogy óránként 90 gyűlölködő üzenetet kapott az Unesco friss sajtószabadságdíjasa

Maria Ressa, a Fülöp-szigeteki Rappler főszerkesztője kapta idén az ENSZ kulturális szervezete, az Unesco idei sajtószabadság díját. Ressa tevékenysége miatt állandóan Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök célkeresztjében van, aktuálisan például fellebbviteli tárgyalására vár egy olyan ügyben, amit az ország rendkívül drákói rágalmazási törvényei alapján indítottak ellene, és melyben első fokon bűnösnek mondták ki. Ha másodfokon is bűnösnek találják, akár hat év börtönnel is sújthatják.

Maria Ressa 2021. március 4-én, bírósági tárgyalása előtt Manilában. Fotó: MARIA TAN/AFP

Ressa egykor a CNN vezető oknyomozó riportere volt Ázsiában, majd a Fülöp-szigeteki ABS-CBN hírtelevízió főnöke. Most a Rappler nevű független hírszájt főszerkesztője - ez a szájt is része a kiadónkba is befektető MDIF portfóliójának.

Mivel a Rappler független újság, Ressa régóta szálka Duterte szemében, már csak azért is, mert a lap igen kritikusan számolt be Duterte papíron a drogok ellen indított háborújáról. Ennek részeként lincselő brigádok ezrével gyilkoltak meg olyanokat, akiket kábítószer-kereskedelemmel vagy szimplán fogyasztással vádoltak meg.

A kormányzati kampányok hatására volt olyan szakasza az életének, amikor óránként kapott kilencven gyalázkodó, fenyegető üzenetet. "Maria Ressa tévedhetetlen harca a szólásszabadságért példa a világ összes újságírójának" - indokolta díjazását az Unesco zsűrijének elnöke, Marilu Mastrofiovanni, aki szerint Ressa esete "emblematikus ábrázolása azoknak a trendeknek, amelyek a sajtó szabadságát, vagyis végső soron a demokráciát fenyegetik".

Ressát 2018-ban a Time magazin az év emberének választotta. (Via The Guardian)