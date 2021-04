A NAV 150 forintért árverezett olyan, problémás FFP2-es maszkokat, amilyeneket a KKM 509 forintért rendelt

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Márciusban Győrben 6000 darab (uniós vámon már átesett) FFP2-es arcmaszkot próbált meg árverezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, sikertelenül – írta meg az Átlátszó.

A berlini Bundestag előtti füvön heverő FFP2-es maszk 2021. március 1-én. Fotó: Kira Hofmann/dpa via AFP

A maszkokat az Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd. gyártotta, tavaly tőlük vett a Külgazdasági- és Külügyminisztérium több millió darabot egy közvetítőcégen keresztül, darabonként 1,6 dollárért, ami akkor 509 forint volt.

A NAV a 6000 arcmaszkot összesen 900 ezer forintos értékre becsülte, azaz darabonként 150 forintra, de a darabonként 75 forintos minimáláron sem jött ajánlat.

Pedig a KKM szerződésében lévő árban nem volt benne a szállítási költség és a vámoláskor felmerülő költségek sem, így az Átlátszó szerint a KKM és a NAV ára között akár ötszörös különbség is lehet.

A Gyömrői-Sarok Projekt Kft. és a KKM közötti szerződésben megnevezett egyik gyártó, az Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd. FFP2-esnek mondott maszkjai világszerte problémásak voltak, a vakszerencsének volt köszönhető, hogy a gyártótól nem, csak a szerződésben megjelölt másik kettőtől érkezett maszk. (A NAV-os tétel leírásában nem is szerepel hogy a maszk megfelelne az FPP2 sztenderdnek.) (Átlátszó)