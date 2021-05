Egy kelet-európai sorozatból derül ki, hogy optimalizálható-e a női orgazmus

„A popkultúra elfelejti vagy eltorzítja a női orgazmust, mert egy komplex kérdés”

– hangzik el a Sexify című, Netflixen futó és egyáltalán nem mellékesen lengyel sorozatban, ami nagyon röviden arról szól, hogy három egyetemista lány megpróbál összerakni egy orgazmus-optimalizáló applikációt nők számára. Vagyis ez egy nagyon kelet-európai, sokszor kicsit erőltetett, de azért szórakoztató sorozat, amibe leginkább azért érdemes belenézni, mert olyan témát próbál körbejárni, amiről sokan annak ellenére nem beszélnek továbbra sem könnyen, hogy egyre több szó esik róla.

Monika (Sandra Drzymalska) az első kísérlet megkezdése előtt Fotó: Netflix/Sexify

Az elmúlt években már kiderült, hogy igény van olyan filmekre és sorozatokra, amik nem úgy foglalkoznak a szexszel, mint A Szürke 50 árnyalata vagy mint a szintén lengyel 365 nap, hanem mint mondjuk a Sex Education, ami egy jóval hosszabb, de egyben érthetőbb, szerethetőbb és alkalmazhatóbb módja is a felvilágosításnak a banánra húzott óvszernél. A Sexify ilyen szempontból mondjuk nem olyan átfogó mint a Sex Education, ami tényleg szinte mindenre kiterjedt már szex/szerelem témakörben az első két évadában, de a lengyel sorozat talán pont amiatt izgalmasabb is, hogy inkább csak egy dologra próbál fókuszálni, egy olyan témára, amiről még mindig lehetetlenül keveset tudunk: a női orgazmusra.



A sorozat három főszereplője közül az egyik még szűz, a másik gyakorlatilag minden nap más férfival fekszik le, de csak az exével tud orgazmust megélni, a harmadik pedig hithű katolikusként bár néha lefekszik a vőlegényével, de emiatt egyrészt bűntudata van, másrészt nem is élvezi az előjáték nélküli, legjobb esetben is fél perces aktusokat.

Natalia, a szűz főszereplő programozást tanul és az alvást tanulmányozza, ezzel kapcsolatban fejleszt le egy applikációt, de tanára azt nem találja „elég szexinek” vagyis izgalmasnak, amiért Natalia először magába zuhan, majd miközben azt hallgatja a kollégiumban, hogy a szomszéd szobában ordítva szexelnek, ráébred, hogy a szex, pontosabban az orgazmus talán már tanára szerint is elég izgalmas téma lesz. Először magán próbál kísérletezni, de hamar kiderül, hogy fogalma sincs, hogyan kéne magához nyúlnia, emiatt kér segítséget legjobb barátnőjétől, a katolikus Paulinától, aki viszont csípőből visszautasítja.

És itt jön képbe a szomszédos koliszobában szexelő Monika, akit a gazdag apja csak akkor hajlandó újra pénzelni, ha a lány megszerzi a diplomáját. Márpedig a diploma megszerzésére nagy esélye van, ha ő is beszáll az orgazmust optimalizáló app készítésébe, pontosabban annak gyakorlati tesztelésébe.

Mivel a nyolc részből még csak négyet láttam, így nem tudom megmondani, hogy szándékos vagy sem, mindenesetre kifejezetten érdekes, hogy a sorozatban eddig feltűnt férfi karakterek szinte mind kifejezetten borzalmasak. Paulina vőlegénye féltékeny, és bár a maga egyszerű módján szereti a barátnőjét, gyakorlatilag nem törődik vele, Monika exe és apja erőszakosak, a Nataliára rákattant fiú pedig, aki szintén a kollégiumban lakik, nem nagyon érti a visszautasítást. Gyakorlatilag egyedül az a szexshopban dolgozó srác szimpatikus, aki segít Nataliának kiválasztani egy dildót a kutatásához.

Paulina és vőlegénye, közvetlenül aktus után Fotó: Netflix/Sexify

A legérdekesebb a sorozatban egyébként nem is feltétlenül az, hogy találnak-e megfelelő számú, maszturbálni vágyó jelentkezőt, vagy egyáltalán sikerül-e lefejleszteni az applikációt, de még csak nem is az, hogy Natalia, aki szűz, és annyira idegen számára a szex, hogy a pénisz szót sem tudja kiejteni a száján, hogyan tud gond nélkül besétálni egy szex-expóra (ahol valamiért csak nagyon kinky, bőrszerkós és megkötözött emberek vannak).

Amit sokkal jobban is kifejthettek volna, az a katolikus Paulina viszonya a vőlegényével és leginkább a saját családjával. Mert amikor a lány arról próbálja kérdezni az anyját, hogy több évnyi házasság után működik-e még a kémia, és az anyja azonnal letereli őt, az tökéletesen bemutatja azt a problémát, hogy mennyire nehezen kommunikálnak egymással az emberek szexről és kapcsolatokról, pláne családon belül.

„- Az, hogy apával vagy, elég neked? - Feleség és anya vagyok, úgyhogy elég. (...) Olyan ez, mint egy Isten által szentesített vállalat.”

Lehet, hogy nem ebből a sorozatból tanuljuk meg, hogyan működik a női orgazmus, de legalább megmutatja, hogy lehet és kell is beszélni a szexről. Mert a felvilágosító órákon legjobb esetben is csak az óvszerhasználatról vagy a menstruálásról esik szó, a legtöbb filmes szexjelenetben és a pornófilmekben pedig csak azt látjuk, hogy mindenki minden esetben elélvez, a nők is, annak ellenére, hogy egy 2009-es tanulmány szerint a megkérdezettek fele többször színlelt már orgazmust.

(Nagy kép: Natalia /Aleksandra Skraba/ a Sexify című sorozatban - Fotó: Netflix)