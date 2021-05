A német külügyminiszter szerint mindenkinek rossz lenne a balkáni határok újrarajzolása

"Mindenkinek rossz lenne a határok módosítása a Balkánon" - jelentette ki Heiko Maas német külügyminiszter a balkáni sajtóban Janza-tervként emlegetett ötletről, vagyis Bosznia-Hercegovina feldarabolásáról, Koszovó és Albánia egyesítéséről, illetve a szomszédos, albánok lakta területek Nagy-Albániához csatolásáról.

Janez Janša szlovén miniszterelnök. A hírek szerint idén tavasszal ő terjesztette elő a Nyugat-Balkán újrafelosztásának tervét. Fotó: ARTHUR NICHOLAS ORCHARD/Hans Lucas via AFP

A tervről, mely mögött a balkáni sajtóban amúgy Orbán Viktort sejtik, bő egy hete írtam részletesen. Sajtóértesülések szerint a Balkán újrafelosztását Janez Janša szlovén miniszterelnök vetette fel egy dokumentumban, amit állítólag Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének is megküldött. Az elképzelések szerint Bosznia-Hercegovinát feldarabolnák, a boszniai Szerb Köztársaságot Szerbiához csatolnák, a bosnyák-horvát konföderáció horvát többségű részét, Nyugat-Hercegovinát Horvátországhoz csatolnák.

Michel hivatala amúgy a kezdeti beismerés után tagadta, hogy eljutott volna hozzájuk a terv. A magyar külügy érdeklődésemre annyit közölt, hogy nem tudnak ilyen dokumentumról. Ehhez mérten üdítő, hogy Maas nem tagadta a létezését, de jelezte, hogy "tárgyalni sem szabad a csupán üres szavakat tartalmazó dokumentumról".

A térkép szerint kék csíkos területek Horvátországhoz, a piros csíkosak Szerbiához, a feketék Albániához kerülnének Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Koszovó területeiből, a zöld maradna Bosznia-Hercegovinából. Forrás: necenzurirano/news1.mk

Mint közölte, a német politika alapelve a régióban az, hogy "el a kezekkel a határoktól". Egyben elismerte, hogy a terv a Nyugat-Balkán egészét érintené. Szerinte a térség viszonyrendszerében kialakult összes kapcsolatra hátrányos hatással lenne, ha bárhol módosítanák a határokat. "Mi ezt nem akarjuk, elutasítottuk a múltban, elutasítjuk most is, és teljességgel elutasítjuk a jövőben is" - mondta. (Via MTI)