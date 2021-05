Birtokháborítókat fogtak András yorki herceg windsori otthonánál

Elfogtak egy 29 éves nőt és egy 31 éves férfit András yorki herceg windsori otthonánál, a Royal Lodge-ban. A két londonit a birtokon mászkálva találták meg április 25-én. Elfogásuk után mindkettejüket szabadon engedték a vizsgálatok idejére, a rendőrség szerint az eset során senki sem volt veszélyben.

András és édesanyja, Erzsébet rácsodálkoznak a brit technológiai ipar egyik korszerű csodájára, a Nominet Trust Displayre, amivel az internetre csatlakozva lehet távollevőkkel beszélgetni úgy, hogy még látják is egymást a beszélgetőpartnerek! AFP PHOTO/POOL/ STEVE PARSONS

Rövid időn belül ez már a második birtokháborítás András herceg ingatlanjain. A Sun korábbi beszámolója szerint április 19-én is elfogtak egy birtokháborítót a Royal Lodge-nál, egy nő akkor úgy jutott be, hogy azt hazudta az őröknek, ebédmeghívása van a hercegnél. Őrizetbe vétele után őt is szabadon engedték, de csak azért, hogy a mentálhigiéniás törvény előírásai szerint vegyék újra őrizetbe.

A Royal Lodge a windsori Nagy Park közepén áll, mintegy öt kilométernyire a királyi palotától, ahol a járvány idején II. Erzsébet is meghúzta magát.

A birtokháborítás apropóján a BBC felidézte, hogy a királyi birtokok védelmét a nyolcvanas években szigorították, miután 1982. július 9-én egy akkor 31 éves férfi, Michael Fagan a Buckingham palota falát megmászva bejutott az épületbe, majd az őrségváltást kivárva bejutott a királynő hálószobájába. Fagan tíz percet beszélgetett a felriasztott királynővel, aki csak akkor tudta riasztani az őrséget, amikor Fagan egy cigarettát kért tőle.