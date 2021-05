Szép csendben lezártak egy vizsgálatot, amiben a MÁV elnöke és Tiborcz István egykori cége is érintett volt

Csaknem két éve, 2018. június 29-én megszüntette a nyomozást a NAV a Provital Zrt. közbeszerzési tanácsadó cég ellen, amelynek ügyeit az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) is vizsgálta, és amely szerepet játszott Tiborcz István miniszterelnöki vej egykori cége, a közvilágítási piacon taroló Elios pályázatainak előkészítésében is.

Az, hogy a NAV már nem nyomoz a Fidesz hatalomra kerülése után rengeteg önkormányzati tender és országos projekt előkészítésében közreműködő cég ügyében, csak most, Hadházy Ákos kérdésére derült ki, a NAV magától korábban nem közölte, hogy már csaknem két éve lezárta az OLAF feljelentése alapján indult nyomozást, mert saját vizsgálatai alapján bűncselekmény nem volt megállapítható.

A Provitalban egykor érdekeltsége volt Homolya Róbert jelenlegi MÁV-elnök, egykori miniszterelnökségi államtitkárnak is, aki még akkor is alvállalkozóként dolgozott a Provital projektjein, amikor már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, vagyis az ezeket a projekteket felügyelő állami csúcsszerv egyik vezetője volt.

A Provital ellen több önkormányzattal kötött tanácsadói szerződései miatt indult vizsgálat, amit Polt Péter 2018-as tájékoztatása szerint összevontak Tiborcz egykori cége, az Elios Innovatív Zrt. szekszárdi közvilágítási bizniszének vizsgálatával. Az ügyben érdeklődő Hadházy Ákos kérdésére a NAV most azt közölte, hogy ezt az Eliost is érintő nyomozást már 2018. június 29-én megszüntették. (Via 24.hu)