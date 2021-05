Új padlót építenek a Colosseumba

Jóváhagyta az olasz kormány a terveket, melyek alapján újjáépíthetik a római Colosseum fa padlóját. Az antik aréna padlóját még a 19. században, a korai régészeti feltárások idején bontották el, felfedve az alatta húzódó alagútrendszert, ahol a gladiátorok és a vadállatok várakoztak fellépésük előtt.

Az új padló látványtervét Dario Franceschini kulturális miniszter osztott meg a Twitteren Fotó: Dario Franceschini

A behúzhatóra tervezett fa padlót a Milan Ingegneria nevű olasz tervezőcég építheti meg, a tervezett költség 18,5 millió euró, vagyis 6,6 milliárd forint.

Dario Franceschini olasz kulturális miniszter szerint a padló újjáépítése után a turisták "teljes fenségében gyönyörködhetnek majd" a Colosseumban onnan, ahol egykor a gladiátorok is álltak. Tájékoztatása szerint a padló elkészülte után kulturális eseményeket is rendezhetnek majd a Colosseumban. (Via BBC)