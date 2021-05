A Biontech egy könnyebben szállítható vakcina engedélyezésén dolgozik

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy jóval könnyebben szállítható, mínusz 80 helyett csupán plusz 2 és plusz 8 Celsius-fok közötti hűtést igénylő vakcina engedélyezésén dolgozik a német BioNTech, jelentette be Ugur Sahin, a cég vezérigazgatója kedden Londonban. A Reuters beszámolója szerint a hűtést jóval kevésbé igénylő oltóanyagot is a Pfizerrel közösen jegyzik. Sahin tájékoztatása szerint nemcsak kevésbé körülményes, de legalább fél évig is raktározható az új vakcina.