Biden meggondolta magát, mégis sokkal több menekültet fog beengedni, mint Trump

Joe Biden még csak valamivel több mint 100 napja elnök, viszont egy témában ezalatt már harmadszor gondolja meg teljesen magát: abban, hogy mennyi menekültet is fogadna be elnöksége alatt az Amerikai Egyesült Államok. Április közepén az elnök bejelentette, hogy bár korábban azt mondta, akár több mint évi 60 ezer menekültet is hajlandó lenne a kormánya fogadni, mégis inkább megtartaná a Donald Trump idején bevezetett, évi 15 000 fős limitet. Miután viszont ezen a Demokrata párt elég sok támogatója felháborodott,

most bejelentette, hogy mégis 62 500-re emeli az egy év alatt maximálisan befogadható menekültek számát. Biden hétfőn azt nyilatkozta, hogy az elődje által meghúzott évi 15 000 fős limit történelmi mélypontot jelentett, és nem tükrözi az amerikai értékeket, amelyeknek része a menekültek támogatása is. Igaz azt is hozzátette, nem valószínű, hogy ténylegesen be tudnának fogadni 62 500 embert az idén, mert a Trump-kormány alatt annyira leépítették a menekültügyi infrastruktúrát. Viszont az elnök szerint a limit jelentős megemelése fontos jelzés a menekültkérelmük elbírálására váróknak világszerte, hogy az USA nem tett le róluk, és segíteni fog rajtuk.

Biden szerint már dolgoznak rajta, hogy helyreállítsák az elmúlt négy évben okozott károkat a menekültügyi rendszerben, igaz, a Fehér Ház nem válaszolt a New York Times kérdésére, hogy pontosan mit is tett eddig ebben az ügyben a kormány.

Az elnök bejelentését üdvözölték a menekültügyi civil szervezetek, a Republikánus Párt politikusai pedig elég kiszámítható módon kiakadtak, Tom Cotton arkansasi republikánus szenátor például rögtön arról írt Twitteren, hogy a több menekült több amerikai elől fog több munkahelyet elvenni.