Regisztráció nélkül lehet oltakozni Romániában

Péntektől regisztráció nélkül is megkapják az igénylők a koronavírus elleni vakcinát Románia bármely oltóközpontjában, írja a Székelyhon. A román oltási kampány koordinátora, Valeriu Gheorghiţă közölte: május 7-étől a 60 éven felüliek 8 órától 20 óráig jelentkezhetnek az oltásra előzetes regisztráció nélkül is, azokat a 60 éven aluliakat pedig, akiknek nincs előjegyzésük, 14 órától 20 óráig fogadják. Hozzátette: előjegyzésre továbbra is lehetőség lesz, ők elsőbbséget élveznek, a szabad helyekre pedig sorszámot adnak.

„Ha egy központban száz személyt tudnak immunizálni egy nap, és ötven személynek van előjegyzése, további ötven személy sorszámot kap. Ha ezen felül is lennének jelentkezők, ők felkerülhetnek egy pótlistára, és mehetnek majd másnap vagy harmadnap”

- mondta.