Van, ahol kapásból négy hétre adják a második Astra-oltás időpontját, pedig 12 héttel hatásosabb

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Nagyon sokan fordultak kéréssel hozzánk, hiszen három hónap valóban hosszú idő” - mondta pénteken Müller Cecília, amikor bejelentette, hogy 12 hét helyett akár korábban is kérhető az AstraZeneca-oltás második adagja. A tisztifőorvos szavaiból az derült ki, hogy ez szabadon választható lehetőség, „ha valami különös ok folytán” szükség lenne rá. Alapesetben marad a 12 hét, és legalább négy hetet mindenképp várni kell.

Ehhez képest a napokban többen azzal szembesültek, hogy automatikusan négy hétre kaptak második időpontot. Egy olvasónknak elkerekedett a szeme, amikor meglátta a győri kórházban kapott papírján, hogy már május 31-én mehet a következő adagért.

Megkérdezte az orvost, átírhatnák-e inkább 12 hétre, aki azt mondta, nem nagyon, mert csak négy hét múlva tudják garantálni, hogy lesz elegendő AstraZenecájuk. Az adatfelvételi pultnál is ugyanezt a választ kapta, csak kicsit határozottabban. „Hiába mondtam, hogy szerintem bőven lesz addigra mindenből, meg hogy a legtöbb ismerősöm is 12 hétre kapja majd június-júliusban, igaz a háziorvosnál, csak ingatta a fejét. Közben kiderült, hogy előttem már volt egy hasonló ügyfél ma, de az nem, hogy nála mi lett a megoldás.”

Végül egy orvoshoz irányították, aki azt javasolta, válasszon majd számára megfelelő időpontot az EESZT-ben, ha már elérhető lesz, a május 31-et pedig nem kell lemondania. „Hát azért ettől nem nyugodtam meg, de nem volt mit tenni, jöttem haza. Hogy kinek adják majd május végén a nekem szánt második adagot, és tényleg tudok-e majd jelentkezni júliusra a második körre, fogalmam sincs” - írta.

A Telex is írt ilyen esetekről, Győrből és Budapestről, a Semmelweis Klinikáról és a Rókus Kórházból is. Hasonló beszámolókat találni a Facebookon is, egy csoportban többen arról írnak, a kártyájukon négy hét szerepel, de az EESZT-ről letölthető dokumentumban már 12.

Nehéz megmondani, mi lehet a háttérben, mert vannak, akiket szintén hétfőn oltottak, mégis 12 hétre kaptak időpontot. Lehetséges, hogy egy-egy oltóponton értelmezik tévesen az új szabályt, vagy egyéb oka van, de az operatív törzs nem válaszolt a megkeresésünkre. Kerestük a Semmelweis Egyetemet is, valóban négy hetes rendszerre tértek-e át, és ha igen, mi ennek az oka. A Nemzeti Népegészségügyi Központhoz irányítottak minket, ahonnan egyelőre nem kaptunk választ.

Illusztráció: Barbara Gindl/AFP

Egy másik olvasónk tervezett utazása miatt éppen azt szerette volna elérni, hogy 4-6 héten belül kapja meg a második oltást, amit kedd reggel jelzett is a Péterfy Kórház oltópontján. Elmondása szerint azt a választ kapta, hogy a papírjára mindenképp 12 hetet kell írniuk, de ha előbb szeretne oltást, azt az AstraZeneca honlapján jelezheti. „Abszurd volt az egész. Mi köze lenne az AstraZenecának az én második oltásomhoz? Kétszer rákérdeztem két embernél is az oltóponton, mondtam nekik, hogy rákerestem, nincs ilyen szabály, de elküldtek.”

Felhívta az AstraZeneca információs vonalát, aztán a vakcinainfót is, egyik helyen sem tudtak ilyesmiről. Bár az első oltására online foglalt időpontot, felhívta a háziorvosát is, ő be tudja-e oltani 4-6 hét múlva AstraZenecával, de mint kiderült, nála csak kínai vakcina van. Ezután megkereste a Semmelweis Klinikát is, ahol előző nap az ismerőse kapásból 4 héttel későbbi időpontot kapott. Abban bízott, hátha foglalhat náluk időpontot, de nemet mondtak.

Végül visszahívta a saját oltópontját, ahol elismételték, hogy az AstraZeneca honlapján kell jelentenie az igényét. „Amikor jeleztem, hogy erről az atyaúristen se tud, azt mondták, akkor nézegessem a híreket, hátha a következő napokban kiderül valami.”

Érdemes korábban kérni?

Az alkalmazási előírás szerint a két oltás beadása közt 4-12 hétnek kell eltelnie, ezért országonként is különbözik a szabályozás. Kezdetben Magyarországon is négy hetet vártak, de február végén 12 hétre tértek át, hogy minél többen megkaphassák az első adagot. Ez logikus lépés volt a járvány harmadik hullámának felfutásakor, amikor ráadásul kevés vakcina állt rendelkezésre.

A mérések szerint egyébként is jobb várni. Egy februári, Lancetben megjelent tanulmány szerint a klinikai vizsgálatok azt mutatták, nagyobb a második dózis hatékonysága, ha 12 hét telik el a kettő között, mintha 6 vagy annál kevesebb. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 8-12 hetet javasol.

Ez alapján tehát érdemesebb várni: aki korábban beadatja az oltást, vállalja a valamivel kisebb hatékonyságot.