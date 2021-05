Kanadában már 12 éves kortól engedélyezik a Pfizer vakcináját

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A kanadai egészségügyi hatóságok a világon elsőként már a 12-15 éves korosztály számára is engedélyezték a Pfizer koronavírus elleni védőoltását. Dr. Supriya Sharma, az egészségügyi minisztérium egyik vezető tanácsadója elmondta, hogy a vakcina biztonságos és hatásos ebben a korosztályban is, és ez abban is segíteni fog, hogy a gyerekek élete visszatérjen a normális kerékvágásba.

16 éves fiú oltást kap. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Sharma arról is beszélt, hogy Kanadában a megbetegedések ötöde gyerekek és tinédzserek között fordult elő, ezért az ország védekezésében kulcsfontosságú, hogy számukra is legyen elérhető vakcina. A hatóságok abban reménykednek, hogy a 12-15 évesek beoltásával még lejjebb tudják vinni a fertőzések számát, és biztonsággal újranyithatnak az iskolák ősszel. Már hétfőn elkezdődhet ennek a korosztálynak az oltása. (AP)