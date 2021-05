Nem tudta kifizetni a pizzát, ezért nyakon szúrta az eladót

Vádat emeltek egy 25 éves férfi ellen, aki azért támadt rá egy gyorsétterem alkalmazottjára, mert nem tudta kifizetni a pizzaszeletet, olvasható a Fővárosi Főügyészség közleményében.

A vádirat szerint a férfi 2019. június 5-én éjjel ittas állapotban bement a XI. kerület, Móricz Zsigmond körtérnél található üzletbe, hogy pizzát vegyen magának. Az üzlet néhány négyzetméter alapterületű vendégterét csak egy üveges kínálópult választotta el a konyharésztől.

Az üzlet alkalmazottja kiszolgálta a vádlottat, aki kifizette a megvásárolt pizza szeleteket, majd kiment és az utcán elfogyasztotta azokat.

Kis idő múlva visszatért az üzletbe és kért egy újabb pizzaszeletet, amelyet a sértett az üveges pult tetejére tett. A vádlott elővette a pénztárcáját, hogy fizessen, azonban abban nem volt készpénz. Ezután a zsebeiben keresgélt, és közben azt is felvetette, hogy az üzlet alkalmazottja csapta be őt az előző vásárlásakor. A sértett ez ellen tiltakozott, és felajánlotta a férfinak, hogy visszanézheti a kamerafelvételeket is.

A vádlott ezután közölte, hogy mégsem kéri a pizzaszeletet, majd a kezeit zsebre tette. A kínálópult mellett álló sértett oldalra fordult, hogy visszategye a pizzaszeletet a helyére. A férfi ekkor azonban hirtelen odalépett hozzá, elővett a nadrágzsebéből egy zsebkést, és azzal a sértett nyaka felé szúrt. A sértett próbálta a váratlan támadást kivédeni és kissé elhajolt, miközben ráfogott a férfi kést tartó kezére. A testi erőfölényben lévő eladónak végül sikerült eltolni magától a támadóját, aki kiszabadult a fogásából és kiszaladt az üzletből.

Az eladó a nyakán egy metszett sebzést szenvedett el, azonban a támadás módjára, eszközére, illetve erejére figyelemmel, a bekövetkezettnél súlyosabb, életveszélyes sérülés veszélye is fennállt. Csak azért nem szerzett súlyosabb sérülést, mert ellenállt a támadásnak.

A Fővárosi Főügyészség a 25 éves férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérletével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására, valamint közügyektől eltiltásra tett indítványt a vádiratban.