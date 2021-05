Koldulásra és másokkal való szexre kényszerítette az élettársát egy 55 éves szekszárdi férfi

Tavaly nyáron egy nő tett feljelentést a rendőrségen a volt élettársa ellen, aki 2019 februárja és 2020 májusa között folyamatosan arra kényszerítette őt, hogy másokkal is szexuális kapcsolatot létesítsen. A férfi rendszeresen bántalmazta is az nőt, aki a verések miatt maradandó fogyatékosságot szenvedett. A sértett azt mondta, a volt élettársa rendszeresen koldulásra és más munkák elvégzésére is rávette. Ha a nő ellenkezett, megverte.

A feljelentés után nyomozás indult, és május 5-én a reggeli órákban elfogták az 55 éves szekszárdi férfit, aki a bántalmazásokkal megalapozottan gyanúsítható. A nyomozók emberkereskedelem, kényszermunka és maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntettek elkövetése miatt hallgatták ki. A férfi tagadta a bűncselekményeket, a rendőrök őrizetbe vették, és előterjesztést tettek a letartóztatására. (police.hu)