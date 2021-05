Pártirodából alakított ki rendelőt a II. kerületi önkormányzat

Mivel a választási ígéret a magyar tapasztalatok szerint az egyik legillékonyabb dolog a világon, a ritka alkalmakról, amikor egy-egy teljesül, érdemes tán beszámolni. A 2019-es önkormányzati választáson Örsi Gergely, a későbbi nyertes II. kerületi polgármesterjelölt azzal kampányolt, hogy újra lesz orvosi rendelő a Vízivárosban.

Ez amúgy nem volt a legegyszerűbb ígéret, mert a Vízivárosban részben azért nem volt rendelő, mert nem nagyon volt a célnak megfelelő helyiség a környéken. Egy azonban akadt, Örsi pártjának, az MSZP-nek az egykori irodája, amit most már ki is beleztek, hogy rendelővé alakítsák, ahol fogorvos is lesz majd.