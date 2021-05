Svájci cég vette meg a Sennheiser fejhallgatós részlegét

Az elsősorban egészségügyi audióeszközeiről ismert svájci Sonova vásárolja meg a német Sennheiser fogyasztói elektronikai részlegét, azaz a jövőben a svájci cég tulajdonában lesz a Sennheiser összes fejhallgatója, különféle vezeték nélküli fülhallgatói és hangprojektorai, írja a Verge.

Fotó: OLE SPATA/dpa Picture-Alliance via AFP

A Sennheiser február közepén jelentette be, hogy az erőteljes versenynyomás miatt vevőt keresnek a vállalat fogyasztói piacra gyártó részlegére. A Sennheiser ugyan 2019-ben is rekord eladási adatokat tudott produkálni, de a globális riválisok miatt így is csak veszteséget termeltek, 650 álláshelyet meg is szüntettek.

A vásárló végül a svájci Sonova lett, ami eddig elsősorban a hallókészülékek és a cochleáris implantátumok piacán volt komolyan jelen, háztartási elektronikával nem foglalkoztak. A Sennheiser társ-vezérigazgatói, Andreas és Daniel Sennheiser közleményükben azt írták, nem is kívánhattak volna jobb partnert.

A Sonova pedig megerősítette, hogy a fejhallgatókat és hasonló eszközöket továbbra is Sennheiser márkanév alatt fogják forgalmazni. A Sonova közleménye szerint a vételár 200 millió euró volt. A megállapodáshoz még szükség van a hatóságok jóváhagyására is, a svájci vállalat úgy számol, hogy 2021 második felében záródhat le a tranzakció.