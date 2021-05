Egyszerre kényelmes és környezetkímélő adagos kávézás kapszula nélkül?

Létezik! Komposztálható E.S.E. pod illy design géppel, most Eco csomagban!

Az EspressoShop.hu-n újra kapható otthoni használatra is a világ első adagos kávé megoldásához, az E.S.E. (Easy Serving Espresso) pod-hoz elegáns, kis méretű kávégép, amit kétféle csomagban, 288 vagy 432 adag illy kávéval együtt még jutányosabban kínálunk. A szemes, darált és kapszulás kávék mellett egyre többen fedezik fel újra ezt a fenntarthatóbb kávézási megoldást.

A világszerte az olasz kávé nagyköveteként ismert illy E.S.E. pod-os (Easy Serving Espresso ) kávégépével élvezheti az adagos kávézás kényelmét, gyorsaságát, állandó magas minőségét, és közben egy kis lépést tesz a környezetért is. Az illy E.S.E. pod-dal a lefőzött illy kávé kifogástalan, és a podok komposztálhatók, így ez a kávézási megoldás ötvözi az illy fenntarthatóságra és minőségre való törekvését az Ön kényelmének kiszolgálásával.

Az E.S.E. pod (olaszul cialde) gyárilag megfelelő finomságúra darált és komposztálható papírba tömörített kávét rejt. A podokat aromazáró fóliába csomagolják, ami szelektív hulladékba gyűjthető. A világ legelső adagos kávécsomagolását az 1970-es években fejlesztette és szabadalmaztatta az illy, mert akkortájt jelent meg az USA-ban a cég, ahol nem nagyon ismerték még az olasz eszpresszó fogalmát, és nem voltak baristák, akik szakszerűen darálták, tömörítették és főzték le a kávét. Illetve az illy szerette volna már akkor elérni, hogy nagy professzionális gép, és barista tudás nélkül is finom eszpresszót tudjunk inni otthon. Az illy később, a 90-es években más cégek számára is nyílt szabványt csinált a pod-ból, ma is sok kávés cég használja, kisebb kávéforgalmú vendéglátóhelyeken, irodákban is népszerű megoldás. A kapszulák térhódítása az otthoni, irodai kávézásban háttérbe szorította egy időre az E.S.E. podokat, de az egyre fontosabb környezettudatosságnak köszönhetően újra egyre többen kezdik használni. Az illy most még tovább fejlesztette a saját podját, mert a papír már egyáltalán nem tartalmaz műanyagszálat, és már nem 6,9 hanem kerek 7 gramm kávét tartalmaz a pod.

Ahogy a kapszuláknál már megszokhattuk, ugyanúgy a pod-dal sincs zacc, kiszóródó kávé, tiszta, gyors egyszerű, és a minőségben sem kell kompromisszumot kötnünk. A gépet rendkívül egyszerű használni: az eszpresszó főzéséhez optimálisan tömörített illy kávét tartalmazó kávépárnát a gép tetején helyezheti be, gombnyomásra eszpresszót vagy hosszúkávét főzhet vele. A karcsú, vérbeli olasz design, illy piros színű kávégép kompakt, kis helyen elfér, mindössze 11 cm széles, konyhája, irodája stílusos darabja. Cappuccino, tejes kávék főzésére nem alkalmas a gép. Tejhabosításhoz ajánljuk a Melitta Cremio habosítót. Csak a nyílt szabványú E.S.E. poddal használható a kisgép, tehát darált, szemes vagy kapszulás kávé nem rakható bele, E.S.E. podoos kiszerelésben viszont számos kávés cég kínálja kávéját.

A podokban a jól ismert klasszikus 9 nemes Arabica kávéból álló illy keverék van, mely a legkiegyensúlyozottabb, gyümölcsös, könnyed, jellegzetes illy ízt adja. Emellett sötét pörkölésű, és koffeinmentes változatban is megtalálja.

ECO csomagunkban még jobb áron juthat illy kávégéphez! A 288 adag illy E.S.E. pod + az illy pod-os kávégép csomag mindössze 79 900 Ft-ért az Öné. A csomag értéke 95 500 Ft, így Önl 15 600 Ft-ot spórol, ráadásul ingyen házhoz szállítjuk!

